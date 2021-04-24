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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

 Пленум ЦК КПРФ единогласно переизбрал Геннадия Зюганова председателем партии

24 апреля 2021 23:38
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Зюганов занимает пост председателя ЦК КПРФ с 1993 года.

Пленум ЦК КПРФ единогласно переизбрал Геннадия Зюганова председателем партии, передает РИА Новости. Об этом сообщил его пресс-секретарь Александр Ющенко.

Зюганов занимает пост председателя ЦК КПРФ с 1993 года.

Выборы лидера партии прошли в рамках XVIII отчетно-выборного съезда, на котором участники также избрали новый состав ЦК и контрольную комиссию.

Зюганову 76 лет, он избирался депутатом Госдумы всех семи созывов, а также четырежды баллотировался на пост президента России.

 

Фото из открытых источников

Теги: Зюганов КПРФ

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