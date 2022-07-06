Песков заявил об отсутствии предметных контактов по визиту Папы Римского в Москву

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил желание Папы Римского приехать в Москву на переговоры с главой России Владимиром Путиным.

«Вы знаете нашу позицию. Визит на высшем уровне должен прорабатываться, должна предшествовать подготовка, но пока, насколько я знаю, предметных контактов на этот счет нет», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее Папа Римский Франциск опроверг сообщения о том, что он планирует уйти в отставку в ближайшем будущем и заявил, что после своей поездки в Канаду в июле он рассчитывает посетить Москву и Киев, чтобы «попытаться чем-то помочь».

До этого понтифик призвал отказаться от сравнивания кризиса на Украине с борьбой добра со злом. Также он рассказал, что у него вызывает разочарование идея постоянно снабжать Украину вооружениями и отказ от мирного разрешения ситуации, сообщает Газета.