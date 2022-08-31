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Песков также отметил, что Кремль внимательно отслеживает ситуацию с потенциальным запретом на выдачу виз гражданам России. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, Песков заявил, что иностранцы также могут столкнуться с неудобствами при поездках в Россию. «Ничего в этом хорошего нет. То есть это будет еще одна спираль этого безрассудного русофобства», — высказался он.

Песков также отметил, что Кремль внимательно отслеживает ситуацию с потенциальным запретом на выдачу виз гражданам России. «Подобная очередная порция недружественных действий в отношении наших граждан, если это произойдет, потребует нашей контрреакции», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в среду, 31 августа, главы МИД ЕС обсудят возможности изменения шенгенского визового кодекса для сокращения выдачи виз россиянам. В частности, будет рассматриваться создание добровольной системы кратного сокращения выдачи туристических виз.