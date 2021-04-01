Песков: россияне должны четко понимать, что поездки в Грузию для них небезопасны

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Россияне должны четко понимать, что поездки в Грузию для них небезопасны. Такое заявление сделал в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после инцидента, который днем ранее произошел с телеведущим Владимиром Познером в Тбилиси, передает ТАСС.

"В Грузии опасно для российских граждан, - подчеркнул представитель Кремля. - Туда просто опасно ездить. Это должны россияне четко понимать".

Кремль решительно осуждает агрессивные действия экстремистски настроенных националистов в отношении российских граждан в столице Грузии, подчеркнул Песков.

При этом Россия приветствует заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, осудившего действия националистов. "Мы видели сегодняшнее заявление премьер-министра Грузии, который также осудил эти действия, и мы приветствуем это заявление", - сказал представитель Кремля.

Познер прилетел в Тбилиси, чтобы 1 апреля отметить 87-й день рождения. Так он делает уже третий год подряд, но в этот раз представители грузинской оппозиции устроили акцию протеста из-за приезда телеведущего. Причиной холодного приёма стали давние слова журналиста о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. В итоге Познер сегодня покинул Тбилиси, пишет Лайф.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС