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Песков: решение поставлять газ в недружественные страны за рубли сейчас самый надежный вариант для Москвы

1 апреля 2022 22:27
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Кремль допустил возможность отмены расчетов за газ в рублях, если наступят "иные условия".

Решение поставлять газ в недружественные страны за рубли может быть отменено в будущем, но сейчас это самый надежный вариант для Москвы. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Безусловно, если наступят иные условия. Здесь в данном случае нет ничего железобетонного, но в нынешних условиях рубли являются для нас наиболее предпочтительным и надежным вариантом", - сказал он в ответ на вопрос, может ли быть отменено решение об оплате газа в рублях.

Внимание представителя Кремля также обратили на слова президента РФ Владимира Путина, произнесенные накануне. В четверг глава государства отметил, что страны Европы фактически бесплатно получили от России часть газа, потому что они "заплатили в евро, которые затем сами же и заморозили".

Пескову задали вопрос, может ли указ о расчетах за газ в рублях распространяться и на уже поставленные ресурсы. "Нет, обратной силы он не имеет, естественно", - пояснил пресс-секретарь президента РФ.

 

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

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