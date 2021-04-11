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Песков: Послание президента будет посвящено постковидному выходу из кризиса и мерам поддержки

11 апреля 2021 17:52
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Пресс-секретарь главы государства отметил, что содержание послания президента парламенту часто неожиданно для чиновников.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 21 апреля будет посвящено постковидному выходу из кризиса и мерам поддержки, передает ТАСС. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в передаче "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

По словам представителя Кремля, послание парламенту "так или иначе будет постковидным". Он отметил, что сейчас идет непростой и ответственный период выхода из ковидного кризиса, который еще не закончился. "Мы только на выходе", - заметил Песков, подчеркнув, что непонятно, пройдет ли этот процесс быстро или будет растянут по времени.

"Но выходить [из кризиса] надо, надо компенсировать то проседание, которое имело место", - сказал Песков, отметив, что речь идет и об экономических, и о социальных параметрах. Пресс-секретарь президента добавил, что нужно не просто компенсировать проседание, но и переходить к развитию.

"Очевидно, что так или иначе об этом пойдет речь в послании. Какие-то системные меры поддержки", - сказал Песков, подчеркнув, что президент говорит об этом традиционно и "нельзя исключать, что будет это" и в нынешнем послании.

Песков также обратил внимание на проблемы, с которыми сейчас сталкиваются европейские страны. Он отметил, что в России полностью работает промышленность, сфера образования, сфера услуг, "относительно разгрузилась система здравоохранения" и стал развиваться внутренний туризм. "А у наших соседей, наоборот, произошло ужесточение и урезание всего и вся из-за третьей волны [пандемии коронавируса]", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Содержание послания

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что содержание послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое он оглашает ежегодно, часто оказывается неожиданным даже для самых высокопоставленных российских чиновников и тех, кто участвует в подготовке речи. 

Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос, бывают ли ситуации, когда содержание послания оказывается совершенно неожиданным даже для "самых высокопоставленных людей в России". "Бывают, - заметил он. - И я вам более того скажу: чаще всего так и происходит".

Он пояснил, что "объемный материал, объемный текст речи президента" готовится предварительно. "Но, как правило, в день, предшествующий оглашению послания, или в последнюю ночь президент может [дописать] и чаще всего дописывает какие-то свои абзацы, иногда целые страницы, которые потом во время оглашения те, кто участвовал в подготовке, с удивлением слышат вместе с остальными", - добавил Песков.

В ответ на уточняющий вопрос он отметил, что о содержании этих абзацев часто не знает никто, кроме самого президента. "Это же не значит, что кто-то гонится за сенсационностью. Вовсе нет. Поскольку это послание президента, то и он является автором", - указал пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, Путин обдумывает текст послания "до последней минуты". "И, если он считает необходимым, он вносит корректировки какие-то, дополнения прямо по ходу самостоятельно", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, почему президент вносит рукописные правки, а не дает поручение "напечатать по-правильному", представитель Кремля пояснил: "Когда есть время - потом он отдает, чтобы ему напечатали и вставили в уже готовый текст". "Иногда времени нет и он с одинаковой легкостью пользуется рукописным вариантом", - заключил пресс-секретарь главы государства.

 

Фото:   Михаил Метцель/ТАСС

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