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Песков: отвод ВС РФ из-под Киева призван создать положительные условия для переговоров
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Песков: отвод ВС РФ из-под Киева призван создать положительные условия для переговоров

6 апреля 2022 14:28
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Представитель Кремля отметил, что Россия сделала жест доброй воли, когда отвела войска.

Россия сделала жест доброй воли, когда отвела войска с позиций на севере Украины, чтобы создать положительные условия для переговоров между Москвой и Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу LCI, которое выйдет в эфир в среду вечером, передает ТАСС.

"Мы решили пойти на такой шаг в качестве жеста доброй воли для создания благоприятных условий для переговоров. Мы можем принять серьезные решения в ходе переговоров и поэтому президент [России Владимир] Путин распорядился вывести войска из региона", - сказал Песков.

Он категорически отверг обвинения со стороны Киева в адрес российских военных в убийстве мирных жителей города Бучи в Киевской области. "Мы решительно настаиваем на том, что кадры, которые демонстрировались, фотографии, были результатом спланированной фальсификации, - подчеркнул он. - В отношении публиковавшихся спутниковых снимков необходимо провести тщательное расследование".

 

Фото:    ТАСС

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