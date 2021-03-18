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Песков оценил двусторонние отношения России и США как "очень плохие"

18 марта 2021 14:29
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Песков назвал "очень плохими" высказывания Байдена в адрес Путина.

Высказывания президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина можно назвать "очень плохими", заявил в четверг журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer).

"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США", - заметил Песков в ответ на вопрос, как в Кремле восприняли заявления Байдена. 

По словам представителя Кремля, Байден показал, что однозначно не планирует налаживать отношения с Россией. В дальнейшем при взаимодействии с Вашингтоном в Кремле будут исходить именно из этого. "Он [Байден] однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого", - подчеркнул Песков. 

По словам пресс-секретаря президента, заявления в адрес России и Путина, аналогичные тем, что сделал Байден, стали новым словом во взаимоотношениях двух стран. "Конечно, такого не было в истории", - сказал он. 

При этом на вопрос о том, последуют ли со стороны Москвы какие-то ответные шаги, представитель Кремля заявил, что "нечего предпринимать". Отвечая на вопрос, как такого рода заявления могут сказаться на динамике двусторонних отношений, Песков отметил, что "абсолютно понятно как". Однако он не стал углубляться в рассуждения на эту тему.

Кроме того, Песков оценил двусторонние отношения России и США как "очень плохие". При этом Песков заявил, что вопрос о том, как выправить складывающиеся отношения двух стран, стоит адресовать не Москве. "Это уже не к нам вопрос", - сказал он. 

 

Фото:   ТАСС

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