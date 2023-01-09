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Песков опроверг заявления о новой волне частичной мобилизации

9 января 2023 15:35
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Первоисточник информации о мобилизации — официальная власть во главе с президентом России, напомнил Песков.

В России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя утверждения Telegram-каналов о возобновлении призывных мероприятий, сообщает РИА Новости.

"Все на этот счет было много раз сказано — и в тех же Telegram-каналах. Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам", — указал он.

Первоисточник информации о мобилизации — официальная власть во главе с президентом России, напомнил Песков.

Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил главе государства Владимиру Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По словам главы ведомства, в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Мобилизованных обеспечили положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников.

После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.

 

Фото:   РИА Новости / Константин Михальчевский

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