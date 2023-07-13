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Песков: окончательного решения о приостановке участия России в зерновой сделке пока нет

13 июля 2023 22:24
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Ранее Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает вариант приостановки своего участия до тех пор, пока не будут выполнены обещанные ей условия.

Окончательного решения о приостановке участия России в зерновой сделке пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает вариант приостановки своего участия до тех пор, пока не будут выполнены обещанные ей условия. При этом Путин отметил, что у России есть еще несколько дней для принятия решения.

"Да. Так сказано президентом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли еще время на формирование окончательного решения об участии РФ в зерновой сделке.

 

Фото:    ru.freepik.com

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