Песков не стал комментировать предварительное решение ЕС по потолку цен на нефть РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 2 декабря, оказался комментировать сообщения о предварительном согласовании странами ЕС лимита цен на российские энергоносители.

1 декабря европейские страны предварительно согласовали лимит цен на нефть из России, который будет установлен на уровне $60 за баррель. Сообщалось, что для полного принятия документа нужно дождаться только согласия Польши.

Кроме того, страны ЕС начали изучать также возможность пересмотра лимита цен на нефть в будущем на тех условиях, что он будет минимум на 5% ниже рыночных цен, пишут "Известия".