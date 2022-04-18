Песков не смог оценить достоверность кадров в сети, на которых якобы запечатлен пожар на крейсере "Москва"

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог оценить достоверность появившихся в сети фотографий, на которых якобы запечатлен пожар на крейсере "Москва", передает ТАСС.

"Мы, действительно, видели кадры, но насколько они аутентичны и соответствуют действительности, мы сказать не можем", - ответил представитель Кремля в понедельник на просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть достоверность указанных материалов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 14 апреля из-за повреждений корпуса, полученных при пожаре от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость и в условиях штормового моря затонул при буксировке в пункт назначения. Как сообщал 15 апреля источник, экипаж крейсера доставлен в Севастополь.

Крейсер "Москва" вошел в состав ВМФ СССР в 1982 году. В начале 1990-х корабль, носивший тогда имя "Слава", мог подпасть под списание. Он вернулся в боевой состав флота в 1999 году, благодаря содействию правительства Москвы во главе с Юрием Лужковым, после чего получил свое новое имя. Во второй половине 2015 года крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, где средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. 22 июля 2016 года крейсер "Москва" был удостоен ордена Нахимова.

Фото: ТАСС