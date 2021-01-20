Песков назвал чушью публикации о "дворце" Путина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью публикации о "дворце" главы государства Владимира Путина. Представитель Кремля считает главной целью подобных материалов получение денег от граждан жульническими способами, передает ТАСС.

"В конце этого чудесного материала указаны номера счетов с просьбой перечислять туда деньги. Мне кажется, что это, наверное, главная задача подобных материалов, таких псевдорасследований, это и есть главный лохотрон", - сказал Песков, комментируя в среду в беседе с журналистами данную публикацию.

"Мы предупреждаем всех граждан, тем более с учетом такого большого количества просмотров, - подумайте перед тем, как переводить деньги таким <...> жуликам, потому что способы изъятия денег у населения у этих жуликов постоянно совершенствуются. Подумайте десять раз!" - призвал представитель Кремля.

Ничего нового

Песков отметил, что в Кремле ознакомились с данной публикацией ФБК Алексея Навального. "Мы давно говорили и недавно повторяли, что нам давно известно о готовившихся и готовящихся информационных атаках на главу государства, они были и, к сожалению, будут продолжаться", - констатировал представитель Кремля.

По его словам, "в данном случае президенту вменяется то, чего не существует". "Вся собственность президента России декларируется ежегодно, изложена в публикуемой ежегодной декларации", - подчеркнул пресс-секретарь.

На его взгляд, в публикации "ничего нового не представлено", поскольку "эта тема была вброшена года три-четыре назад". "В данном случае здесь из пустого в порожнее переливается, уже неоднократно пытались использовать эти инсинуации, причем зачастую даже не обременяя себя - это было и четыре года назад, и сейчас - хотя бы минимальными попытками как-то что-то не то, что доказать, но хотя бы проиллюстрировать", - отметил представитель Кремля. По его мнению, "единственная новинка - это то, что здесь используются монтажные истории". "В бассейн в некоем дворце вписываются кадры с Путиным, который плавает в Енисее, кадры, которые <...> обошли весь мир", - привел пример Песков.

Чушь и компиляция

По его словам, опубликованное псевдорасследование не имеет "никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю".

"Поэтому у нас нет ни малейшего желания этим заинтересовываться", - объяснил пресс-секретарь. Отвечая на вопрос о том, почему Федеральная служба охраны (ФСО) охраняет дворец, о котором идет речь в публикации, представитель Кремля назвал данное заявление "абсолютно голословным утверждением". "Это чистая чушь и компиляция, ничего другого там нет", - уверен представитель Кремля.

Он также не стал комментировать включенные в "расследование" материалы со ссылкой на архивы "Штази" о сослуживцах Путина в Германии, в том числе совместные фотографии, отметив, что изучал этот материал не настолько подробно. "Не могу ответить, я детально с этим не знакомился и не знаю, о чем точно идет речь", - сказал Песков.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС