Перспективы развития казачества обсудили на совещании заместителя начальника Управления Президента РФ по вопросам госслужбы и кадров Александра Орехова

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29 апреля 2021 года на совещании под руководством заместителя начальника Управления Президента РФ по вопросам госслужбы и кадров, ответственного секретаря Совета при Президенте РФ по делам казачества Александра Орехова обсудили перспективы развития российских казачьих обществ. В мероприятии в режиме видеоконференции принял участие заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Игорь Паньшин.

На заседание также приглашены представители Управления Президента РФ по вопросам государственной службы и кадров, органов государственной власти субъектов РФ, руководители коллегиальных органов по делам казачества в субъектах РФ, находящихся в пределах ПФО, атаманы окружных (отдельских) казачьих обществ.

На совещании обсуждены актуальные вопросы деятельности Всероссийского казачьего общества и реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении казаков на 2021-2030 годы.

В ходе работы проанализировано нормотворчество органов госвласти субъектов РФ в сфере российского казачества. О решаемых задачах на федеральном уровне проинформировал заместитель начальника Управления Президента РФ по вопросам госслужбы и кадров, ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по делам казачества Александр Орехов.

С информацией об итогах организации и проведения учебно-методических занятий Всероссийского казачьего общества выступил член Совета при Президенте РФ по делам казачества, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

На заседании также заслушан доклад временно исполняющего обязанности ректора Первого казачьего университета Сергея Чеботарева.

Вопросам развития казачества в Приволжье уделяется значительное внимание. В ПФО действует Консультативный совет Приволжского федерального округа в составе Совета при Президенте РФ по делам казачества, который возглавляет заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Паньшин. В его рамках осуществляется координация деятельности региональных органов государственной власти и местного самоуправления с казачьими организациями и объединениями, передает пресс-служба ПФО.

Фото: пресс-служба ПФО