Перезагрузка и цифровизация первичной системы здравоохранения: чем будет заниматься комиссия «Единой России» по здравоохранению

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В основе ее работы – инициативы народной программы партии.

В народную программу «Единой России» заложен принцип перезагрузки здравоохранения и ориентации его на пациента, отметил глава партийной комиссии, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко на первом организационном заседании 30 ноября.

«Пациенты должны быть центром тех изменений, на которые мы можем повлиять», - сказал он, подчеркнув, что для перезагрузки системы здравоохранения необходимо учитывать мнение регионов – это одно из поручений Президента, которое он дал комиссии. Поэтому работа будет построена на получении обратной связи и анализе проблем, с которыми сталкиваются субъекты РФ.

Денис Проценко отметил также, что работа комиссии будет продолжена в рамках консилиумов. Их формат был апробирован в течение нескольких месяцев на площадках «Единой России». В ближайших планах работы также кадровые вопросы.

«Людей лечат не стены, а персонал. Те проблемы, которые мы видим – и выгорание, и проблемы образования – это вопросы, по которым мы должны выступить», - пояснил он.

Глава партийной комиссии добавил также, что система здравоохранения научилась оперативно реагировать на все волны пандемии, увеличивая количество коек и модульных госпиталей.

«Мы научились возвращаться из волн. Многие регионы фактически в последние волны не изменили планов по медпомощи, плановой, хирургической в том числе. Тем не менее, есть ряд проблем с кислородом, поэтому мы отдельно обратились к регионам, чтобы услышать, что происходит с лекарственным обеспечением пациентов с ковид, которые находятся на амбулаторном лечении», - добавил Денис Проценко, подчеркнув, что 28 октября Правительство выделило почти 11 млрд рублей регионам на эти цели.

В свою очередь первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко сообщил, что вопрос обеспечения кислородом уже решается. «Благодаря совместной работе с Правительством РФ выделены деньги на концентраторы кислорода», - рассказал он.

Представители сферы здравоохранения из регионов поблагодарили волонтерские центры «Единой России» за помощь медикам во время пиковых нагрузок.

«Это студенты университетов, ординаторы, работники кафедры, а также студенты медучилищ. У нас очень развито волонтерское движение, и мы хотим поблагодарить все наши молодежные организации, очень помогали нам в кол-центрах», - сказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

Ранее по предложению Президента Денис Проценко возглавил комиссию Генсовета партии по здравоохранению. В ее состав вошли 28 человек. Решение принято на заседании Президиума Генсовета партии 10 ноября. Основная цель работы комиссии — реализация народной программы «Единой России».

В Самарской области продолжается модернизация первичного звена системы здравоохранения. Так, в конце года в регион будет поставлено 78 единиц современного медицинского оборудования и откроются два центра амбулаторной онкологической помощи. Кроме того, продолжается реконструкция Самарской областной детской инфекционной больницы и здания Нефтегорской центральной районной больницы, ведется строительство поликлиники в Смышляевке, инфекционного корпуса в Сызрани и поликлиники в Куйбышевском районе Самары.

На модернизацию поликлиник и развитие первичного звена здравоохранения в ближайшие три года предполагается направить свыше 6 млрд федеральных средств плюс областное софинансирование.

Депутат Госдумы от Самарской области, первый заместитель комитета Госдумы по бюджету и налогам Леонид Симановский пояснил:

«Мы с руководством Самарской области и при поддержке партии "Единая Россия" каждый год при рассмотрении в Госдуме проекта федерального бюджета добиваемся увеличения федеральной поддержки области. 56,8 млрд рулей - существенная прибавка к нашему самарскому бюджету. Все эти средства будут направлены на улучшение жизни в нашей области. Бюджет имеет ярко выраженную социальную направленность, большая часть расходов будет направлена в здравоохранение, образование, социальную сферу. И поддержка из федерального бюджета в этих сферах также будет увеличена».