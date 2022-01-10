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МИД заявил об отсутствии попыток «обойти острые углы» в переговорах с США.
Переговоры представителей России и США по гарантиям безопасности в Женеве были сложными и профессиональными
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Переговоры представителей России и США по гарантиям безопасности в Женеве были сложными и профессиональными

10 января 2022 21:38
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МИД заявил об отсутствии попыток «обойти острые углы» в переговорах с США.

Переговоры представителей России и США по гарантиям безопасности, которые прошли в Женеве, были сложными и профессиональными, без попыток что-то приукрасить и «обойти какие-то острые углы». Об этом на брифинге по итогам разговора сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, передает РБК.

«У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьезно подошла к российским предложениям [по гарантиям безопасности], провела их углубленную проработку. Мы, в свою очередь, представили детальнейшим образом логику наших предложений», — сказал Рябков.

Отвечая на вопрос РБК о том, были ли пункты российских предложений, которые США категорически отказались обсуждать, Рябков заявил, что очень серьезные возражения со стороны Вашингтона вызвала тема нерасширения НАТО. Российская сторона не раз подчеркивала, что нерасширение альянса и отсутствие у границ страны ракет НАТО — «это абсолютный императив». «Есть недооценка серьезности происходящего с американской стороны», — считает он.

Вместе с тем, добавил Рябков, переговоры в Женеве были полезными, поскольку стороны «впервые смогли поговорить по вопросам, которые раньше незримо присутствовали, но за кадром».

С дальнейшими шагами Россия определится по итогам встреч с представителями НАТО 12 января и заседания ОБСЕ, которое пройдет на следующий день, добавил он. Замглавы МИДа допустил, что устраивающий всех баланс интересов между Россией и НАТО может быть найден.

По словам замминистра, Вашингтон выдвинул претензии по поводу сосредоточения российских войск на границе с Украиной, что не стало для Москвы неожиданностью. Россия на переговорах заверила, что у нее нет и не может быть намерений нападать на Украину, добавил он.

От США в консультациях с Россией по гарантиям безопасности в Европе участвовала первый заместитель госсекретаря Вэнди Шерман, беседа продлилась почти восемь часов. Накануне в Женеве в формате ужина прошли предварительные консультации.

Россия направила США и НАТО проекты договора о гарантиях безопасности в середине декабря 2021 года. Помимо прочего, в них содержатся пункты о нерасширении НАТО на восток, невступлении в альянс стран бывшего СССР и запрете на военную деятельность на территории Украины. Говоря о необходимости таких гарантий, президент Владимир Путин указывал, что «западные коллеги не выполняли взятые на себя соответствующие устные обязательства».

 

Фото: Вероника Вишнякова / РБК

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