Переговоры Лаврова и Блинкена начались в Женеве

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Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен 21 января начали переговоры по гарантиям безопасности в Женеве, передают "Известия".

После консультаций стороны по отдельности проведут пресс-конференции.

В начале беседы российский министр выразил признательность США за предложение провести в Женеве встречу по гарантиям безопасности.

«Мы признательны за предложение провести встречу в Женеве в контексте работы, которая началась, над предложениями о гарантиях безопасности», — сказал Лавров.

Блинкен в свою очередь выразил надежду на то, что пути диалога и дипломатии с Россией остаются открытыми.

«Я надеюсь и ожидаю, что мы сможем проверить, остаются ли пути дипломатии и диалога открытыми, мы намерены идти этим путем для разрешения наших разногласий мирно», — указал он.

По словам Лаврова, Россия рассчитывает, что переговоры в Женеве помогут США подготовить конкретные ответы на российские предложения.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков