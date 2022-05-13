Пентагон предупредил о возможной приостановке поставок военной помощи на Украину

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Американские поставки вооружений Украине могут приостановиться, если сенат не примет проект о выделении новой помощи Киеву, передает РИА Новости. Об этом сообщил Пентагон.

"Если мы не получим полномочий скоро, это возможно, что будет пузырь, период времени, в который ничего не будет передаваться. И мы бы хотели быть уверенными, что такого удастся избежать", — сказал на брифинге официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби.

Как сообщалось ранее, в администрации США считают, что нынешних средств, предусмотренных для помощи Украине, хватит до 19 мая.

Палата представителей на этой неделе одобрила запрошенный президентом Джо Байденом пакет помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов. Однако накануне сенатор-республиканец от Кентукки Рэнд Пол заблокировал законопроект, потребовав включить в документ поправки о ужесточении надзора за расходованием этих средств. Он мотивировал это тем, что Вашингтон не может бездумно тратить деньги на "спасение Украины", обрекая американскую экономику, которой угрожают госдолг, инфляция и обрушение доллара.

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