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«Партийный десант» проверил ход реализации культурных преобразований в Борском районе

5 октября 2022 14:46
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Дом культуры, библиотека и Аксаковский сквер – появление этих объектов было бы невозможно без Народной программы «Единой России».

Руководитель парламентской фракции «Единая Россия» Александр Живайкин, представители регионального министерства культуры, депутаты и сами жители оценили культурное преображение села.

Дом культуры, библиотека и Аксаковский сквер – появление этих объектов и благоустройство территорий возле них для жителей Борского района было бы невозможно без Народной программы «Единой России».

Аксаковский сквер возле районной библиотеки села Борское – пример того, как может преображаться муниципальная территория, благодаря неравнодушию и активности граждан. Уже через год на облагороженной территории были высажены декоративные деревья, кустарники и цветы, проложены пешеходные дорожки, установлены парковые скамейки, фонари, уличные урны. Даже стены зданий, выходящих на территорию сквера, теперь украшены художественными росписями.

Преобразилась и сельская библиотека- и снаружи, и внутри. Средства были направлены на техническое переоснащение, пополнение книжного фонда, организацию доступа к электронным библиотечным системам. Кроме того, был отремонтирован фасад, заменены окна, обновлена система отопления. Теперь число читателей составляет более 12 тысяч человек, число посещений — более 95 тысяч, а количество книговыдач выросло до 270 тысяч в год.

«Библиотека стала не просто хранилищем книг, а настоящим центром интеллектуального досуга для селян всех возрастов. Особенно приятно видеть, как преображается наше село», - поделилась исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ирина Храпунова. Ирина принимала активное участие в сборе предложений от своих односельчан в Народную программу.

И еще один культурный объект села Борское ждет масштабное преобразование - районный Дом культуры. Его капитальный ремонт, начатый в прошлом году и осуществляемый также в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия» и национального проекта «Культура», планировалось завершить к 2023 году, но успели к октябрю.

В ДК благоустроен концертный зал, кабинет фотостудии, гончарная мастерская, созданы комфортные пространства для занятий декоративно-прикладным творчеством, изобразительном искусством, театром, танцами и музыкой.

Отметим, что теперь в Борском районе насчитывается 74 творческих объединения и клуба по интересам, в которых занимается более 800 человек, а пять клубных формирований носят звание  «Народный самодеятельный коллектив», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

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