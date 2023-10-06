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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

«Партийный десант» побывал в Волжском районе области

6 октября 2023 11:42
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«Партийный десант» побывал в Волжском районе области
Депутаты фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе проконтролировали ход реализации национальных проектов и народной программы партии в посёлке Рощинский.
 

В посёлке заметны значительные преобразования по благоустройству территории и модернизации дорожной и жилищной инфраструктуры. Положительный эффект от реализации мероприятий народной программы и федеральных партийных проектов виден невооружённым глазом.

По поручению главы региона участок автомагистрали «Самара-Оренбург» возле Рощинского приводится в порядок. Работы ведутся интенсивно. К капитальному ремонту почти шести километрового отрезка дороги приступили в сентябре. А уже 1 ноября подрядчики обещают завершить ремонтные работы.

За качество переживать не приходится – на участке трудится значительное количество специалистов и задействовано большое количество дорожной техники. В этом депутаты убедились лично. Кроме нового дорожного полотна будут новые обочины, ограждения, заменят дорожные знаки, три пешеходных перехода оснастят мигающими светофорами и нанесут горизонтальную дорожную разметку термопластиком.

Обновления ждёт средняя общеобразовательная  школа «Образовательный центр» имени 81 гвардейского мотострелкового полка посёлка Рощинский. Сейчас здесь учится свыше тысячи учеников, в большинстве своём - дети военнослужащих.

Если фасад здания и прилегающая территория образовательной организации уже радуют глаз, то в 2024-2025 годах рощинская школа будет капитально отремонтирована и внутри – рекреации расширят, учебные классы переоснастят, имеющиеся спортивные и актовый залы приведут в порядок, а изюминкой холла на первом этаже станет зимний сад. Оценить масштаб предстоящих работ парламентарии смогли в ходе экскурсии по школе.

Ряд инициатив и предложений от жителей звучали на стадии формирования народной программы: вопросы медицинского обслуживания гражданского населения посёлка, обеспечение питьевой водой,  строительство очистных сооружений,  модернизации действующей котельной и капремонт гарнизонного Дома офицеров.

При обсуждении проблематики неработающих очистных сооружений в посёлке председатель комитета Думы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам, депутат фракции «Единая Россия» Николай Лядин внёс на рассмотрение муниципальных властей предложение о целесообразности установки модульных очистных сооружений в Рощинском.

Вопрос медобслуживания гражданского населения также чрезвычайно важен. К рощинской больнице прикреплено 7155 человек, в том числе более 2000 детей. Большим подспорьем для поселковых врачей является помощь выездной бригады специалистов из Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина. Заместитель председателя комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике, координатор партийного проекта «Здоровое будущее» в регионе Анна Дубасова посоветовала главному врачу ГБУЗ СО «Волжская РКБ» наладить контакт с самарской больницей и заключить договор, чтобы в Рощинский приезжала передвижная установка детской стоматологической помощи.   

Выяснилось, что часть проблемных моментов уже можно снимать с повестки. Так, например, при поддержке Губернатора Самарской области и депутатского корпуса Самарской Губернской Думы муниципалам удалось добиться улучшения качества питьевой воды в Рощинском. Проблема стояла очень остро. В 2018 году Министерство обороны Российской Федерации выделило средства, было отремонтировано 5 скважин, более 3 км участков сетей холодного водоснабжения, заменены трубы, фильтры. С 1 января 2023 года в домах рощинцев из кранов пошла питьевая вода, соответствующая нормативному качеству.

«Есть национальные проекты, есть Стратегия лидерства Самарской области, вписанная в эти национальные проекты, есть наша партийная «Народная программа».  Мы шаг за шагом стараемся решать вопросы, поставленные жителями Самарской области, выполнять задачи, обозначенные Губернатором Самарской области и нашим Президентом. Больше годя вся страна живет, в первую очередь, решением вопросов, связанных с СВО. И, конечно, пожелания ребят, которые находятся там, на передовой, вопросы их семей находятся на особом контроле.

Сегодня мы с коллегами, как команда Губернатора, приехали в Рощинский, чтобы отработать наказы рощинцев-участников специальной операции, проконтролировать ход работ на объектах, попавших в «Народную программу», в формировании которой жители посёлка принимали самое активное участие. Уже сейчас мы видим положительные результаты программы. Это все стало возможным, во многом благодаря планированию расходов регионального бюджета, который мы принимаем вместе с исполнительной властью», - подвёл итог выездного мероприятия заместитель председателя Самарской Губернской Думы, руководитель парламентской фракции «Единая Россия» Александр Живайкин.

Фото: пресс-служба реготделения ЕР

Теги: Единая Россия

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