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От ленточек в цветах российского флага до больших полотнищ триколора: в Самаре отметили День государственного флага России

22 августа 2023 19:23
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Активисты партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии» стали участниками и организаторами праздничных мероприятий в областной столице.

Активисты партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии» стали участниками и организаторами праздничных мероприятий в областной столице.

60-метровое полотно в цветах российского триколора украсило главный корпус Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной.  В акции приняли участие активисты  «Молодой гвардии», волонтеры-медики и студенты учебного заведения.

«На здании медицинского колледжа мы развернули стяг ко Дню флага нашей великой страны! Для нас и студентов - это важная миссия. Вместе со студентами колледжа мы прошли пандемию, сейчас вместе выезжаем на Донбасс и присоединённые территории. Искренне рад, что наш триколор приковывает взгляды самарцев, любовь к родине начинается с таких ярких акций», - уверен  активист Единой России» Владимир Рузанов.

На футбольном поле в военном городке посёлка Рощинский Волжского района молодогвардейцы и активисты «Единой России» вместе с ребятами из семей военнослужащих-участников СВО развернули огромное полотно российского флага. Участниками такого флэшмоба стали и ребята из ДНР, которые отдыхают в детском оздоровительном лагере «Космос-2».

Активисты партии «Единая Россия» из Железнодорожного, Ленинского и Советского районов Самары и активисты «Молодой Гвардии» стали участниками праздничного автопробега с флагами России по улицам областной столицы. Горожане приветствовали их сигналами своих авто.

С самого утра волонтеры молодёжных организаций раздавали жителям  региона ленты с цветами флага нашей страны.

«Сама лента - это символ единения, причастности к истории нашей страны. Менялись времена, менялся и наш флаг. Неизменным оставалось одно: он всегда был и остаётся символом свободного народа России», - поделилась мнением участница акции «Российский триколор», самарчанка Алена Подгорнова, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

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