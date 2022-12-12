Освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут вступил в ЛДПР

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Виктор Бут, освободившийся из американской тюрьмы, стал членом ЛДПР, передает корреспондент РИА Новости со слета, приуроченного к 33-летию партии.

Партийный билет ему лично вручил лидер объединения Леонид Слуцкий. Это произошло на сцене Колонного зала Дома союзов, где проходит слет.

Бут отбывал в США 25-летний срок. В 2008 году его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в результате провокационной операции американских спецслужб, а затем вывезли в Соединенные Штаты. Там его обвинили в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержке терроризма. Бут все обвинения отвергал.

На прошлой неделе россиянина освободили в обмен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков.

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович