Опыт блокировки мессенджера Telegram будет учтен в ситуации с сервисом микроблогов Twitter, заявил Александр Хинштейн

Я нашел ошибку
Главные новости:
В формате брейн-ринга подростки посоревнуются в знании географии, достопримечательностей и исторических фактов о Самарской области и Крыме.
В Самаре пройдет телемост читателей Самарской библиотеки с читателями библиотек Севастополя
Всего по России реализовано более 2000 проектов. На днях «Рекон» установил комплекс безопасности в одном из районов Смоленска.
Резидент «Жигулевской долины» НПО «Рекон» занимается внедрением систем безопасности в разных городах страны
И помогут в разгадке главной тайны Солнца - тайне аномального нагрева солнечной короны.
Исследования ученых Самарского университета помогут более эффективно предсказывать солнечные вспышки и магнитные бури
Изначально каток должен был проработать до 5 марта, но ввиду благоприятных для катания погодных условий было принято решение продлить сезон до 21 числа.
Весна пришла. Завершает работу ледовый каток на площади Славы
В связи с производством строительно-монтажных работ, связанных с переустройством системы водоотведения.
Продлено ограничение движения в Шестом квартале поселка Мехзавод
Врач назвал неочевидные симптомы инфаркта.
Мясников: боль в животе может говорить об угрозе сердечного приступа
Злоумышленник пытался перебросить четыре сотовых телефона на территорию ИК.
Сотрудники ИК-16 Самарской области предотвратили попытку переброса 
Российский лидер пожелал американскому здоровья.
«Кто так обзывается, тот так сам называется»: ответил Путин на слова Байдена. Видео
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.66
0.56
EUR 88.12
1.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет телемост читателей Самарской библиотеки с читателями библиотек Севастополя
В СК "Ипподром Арена" стартовал областной турнир по хоккей "Надежда"
На  "Металлурге" прошел юбилейный турнир на Кубок имени Виктора Карпова
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Опыт блокировки мессенджера Telegram будет учтен в ситуации с сервисом микроблогов Twitter, заявил Александр Хинштейн

18 марта 2021 14:59
167
Использовать VPN не удастся, отметил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Опыт блокировки мессенджера Telegram будет учтен в ситуации с сервисом микроблогов Twitter, теперь российские власти обладают техническими возможностями для пресечения попыток обхода ограничений с помощью VPN, передает ТАСС. Об этом в четверг заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в интервью "Парламентской газете".

"В истории с Twitter печальный опыт Telegram, конечно же, будет учтен. И история с Telegram 2.0, которой нас пугают, говорят, что все будут пользоваться VPN, это некое лукавство. За время, прошедшее с истории с Telegram, многое изменилось", - сказал Хинштейн.

В качестве примера он привел закон о "суверенном Рунете", который, по его словам, позволяет "абсолютно автономно обеспечивать интернет-контур в границах России".

"Это означает, что мы способны как блокировать любой сигнал, так и в случае, если сигнал блокируют для нас извне, - а такая угроза еще вчера была реалистична, да и сегодня сохраняется - мы в состоянии дальше поддерживать наш интернет и трафик самостоятельными силами, мы больше не зависим от внешних факторов", - пояснил парламентарий.

Депутат заверил, что сегодня у государства достаточно технических механизмов для эффективной блокировки интернет-ресурсов, нарушающих российское законодательство.

"К VPN сегодня доступ точно так же может быть ограничен. И в случае, если начнется цепная реакция, так и произойдет - дальше начнутся блокировки доступа к этим VPN", - предупредил он о действиях государства в случае попыток обхода ограничений.

 

Фото:   Сергей Савостьянов/ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Улицу Дачную в Самаре все-таки будут ремонтировать
18 марта 2021  12:50
Улицу Дачную в Самаре все-таки будут ремонтировать
Благоустройство региона
140
Жильцы дома с рухнувшей стеной в Самаре получат всю необходимую помощь
18 марта 2021  12:42
Жильцы дома с рухнувшей стеной в Самаре получат всю необходимую помощь
Происшествия
143
В Самаре будет сужена проезжая часть дороги по ул. Советской Армии на время ремонтных работ
17 марта 2021  18:45
В Самаре будет сужена проезжая часть дороги по ул. Советской Армии на время ремонтных работ
Транспорт
437
Развязку на Ново-Садовой в Самаре строят по графику
17 марта 2021  18:26
Развязку на Ново-Садовой в Самаре строят по графику
Транспорт
406
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2020-2021 учебный год
17 марта 2021  18:20
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2020-2021 учебный год
Социум
455
Весь список