Оперштаб СО обязал работодателей отправить беременных на дистанционку

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Такое решение закреплено постановлением Губернатора Дмитрия Азарова в четверг, 28 января. Напомним, ранее жительницы области обращались к Главе региона в соцсетях с просьбой о переводе женщин «в положении» на дистанционный режим работы в период пандемии.

Норма была введена, но носила рекомендательный характер. Губернатор принял решение об обязательном переводе беременных на «дистанционку», как только это позволили сделать изменения в трудовом кодексе РФ.

Кроме того, Постановление продлевает действующие ограничения до 14 февраля. Это, в частности, значит, что пожилые будут обязаны соблюдать самоизоляцию, а дети не смогут посещать торговые центры без сопровождения законных представителей, передает пресс-служба облправительства.