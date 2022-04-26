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Официальное решение о дате и месте проведения съезда ЛДПР будет обнародовано только после 15 мая. Об этом говорится в заявлении фракции ЛДПР в Госдуме, передает ТАСС.

"Руководством ЛДПР принято и давно озвучено решение до истечения 40 дней (со дня смерти лидера партии Владимира Жириновского - прим. ТАСС) не делать никаких официальных организационно-кадровых заявлений", - сказано в тексте, размещенном в Telegram-канале фракции во вторник.

"Соответственно, официальное решение о дате и месте проведения съезда ЛДПР будет обнародовано только после 15 мая", - добавили во фракции.

Ранее источник сообщил ТАСС, что съезд ЛДПР может пройти в первой половине лета.

Руководящими органами ЛДПР являются съезд, высший совет и председатель партии. Избрание или досрочное прекращение их полномочий, согласно действующей редакции партийного устава, входит в компетенцию съезда, который созывается высшим советом не реже одного раза в четыре года. Столько же составляет срок полномочий председателя ЛДПР и высшего совета.

В период между съездами роль руководящего органа исполняет высший совет, на который возлагается "организация выполнения решений съезда ЛДПР, обсуждение и принятие решений по актуальным проблемам деятельности ЛДПР, рассмотрение кадровых и иных организационно-партийных вопросов".

Внеочередной съезд ЛДПР необходимо провести в связи со смертью лидера партии Владимира Жириновского. Политик умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС