Общественная палата Самарской области поздравила губернатора Дмитрия Азарова с награждением орденом Александра Невского

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Председатель Общественной палаты Самарской области, президент Самарского университета Виктор Сойфер поздравил губернатора Дмитрия Азарова с награждением Орденом Александра Невского. Академик РАН отметил, что это признание результатов масштабной работы, которую руководитель области ведет по развитию самарского региона. Государственная награда была вручена главе региона в Кремле в День Конституции, 12 декабря.

«Столь высокая награда и предшествующее ей решение Президента страны Владимира Владимировича Путина свидетельствует о признании на высшем уровне Ваших личных заслуг в деле укрепления российской государственности, развития вверенного вам самарского региона. Мы изо дня в день видим Вашу колоссальную системную работу во всех направлениях и ее эффективные результаты, - подчеркнул Виктор Сойфер, - В этом году Общественная палата проанализировала и обобщила результаты развития региона на последние пятилетие. Полагаю, не будет преувеличением сказать, что такой динамики наш родной край не показывал очень и очень давно. И в этом - Ваша огромная заслуга».

Академик РАН уверен, что залог эффективной работы Дмитрия Азарова на посту Губернатора Самарской области – преданность родной земле и забота о земляках.

«Ваши деловые и личностные качества, преданность делу и родной самарской земле, уважительное отношение к мнению коллег, общественности и искренняя забота о земляках вызывают одобрение и признательность. Вы основательно, добросовестно, с прицелом на будущее подходите к любому вопросу, и того же ожидаете от других. Работать в Вашей команде большое удовольствие и огромная ответственность, - отметил Виктор Сойфер, - От всех членов Общественной палаты и от себя лично выражаю гордость за то, что у нас, нашей губернии такой молодой, при этом мудрый, активный и успешный руководитель Уверен, что Ваша деятельность и в дальнейшем будет способствовать развитию Самарской области и России в целом на благо граждан.

Орденом Александра Невского награждаются граждане РФ, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане страны за высокие личные достижения в различных отраслях.