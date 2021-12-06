Обновление и выполнение народной программы: «Единая Россия» на Съезде определила задачи на пятилетку и переизбрала руководящие органы

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Президент России отметил, что успех партии на выборах определили не лозунги, а созидательная повестка.

«Единая Россия» на третьем этапе XX Съезда, который прошел в Москве 4 декабря, подвела итоги работы за пять лет, наметила планы по реализации народной программы, с которой победила на выборах в Госдуму, а также обновила составы руководящих органов. Как отметил в своем выступлении Президент, успех партии на выборах определили не громкие лозунги, а отношение к избирателям. «Единая Россия» предложила людям конструктивную, созидательную и объединяющую повестку, а программа партии по праву стала называться народной, потому что основана на предложениях жителей страны.

«Народная программа уже реализуется. Её приоритеты отражены в федеральном бюджете. Этот законопроект ваша фракция не просто поддержала, а внесла ряд значимых поправок социального характера, среди них – увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума», - напомнил Владимир Путин. Он особо отметил, что незамедлительное выполнение поставленных целей характеризует «Единую Россию» как ответственную и зрелую политическую силу.

Президент подчеркнул – у «Единой России» есть все ресурсы, чтобы поддержать людей в решении волнующих вопросов. И призвал партию в кадровой работе опираться на тех, кто зарекомендовал себя в общественно значимой деятельности, науке, предпринимательстве, творческих сферах.

«Полагаю, что избиратели позитивно оценили серьёзное обновление рядов «Единой России». Её кандидатами стали волонтёры, гражданские активисты, молодёжные лидеры. Практически наполовину изменился состав вашей фракции в Государственной Думе. Делая ставку на тех, кто талантлив, успешен, неравнодушен, вовлекая в совместные проекты, помогая выстроить политическую карьеру, партия обеспечивает широкое народное представительство, а это – стратегически важная миссия. Уверен, что «Единая Россия» способна её реализовать», - сказал глава государства.

Он отдельно отметил роль партии в объединении ответственных сил вокруг общих целей и приоритетов.

«Всегда рассчитываю на партию «Единая Россия» как на мощную, надёжную политическую силу, на ваш профессионализм и энергию в решении масштабных задач, которые мы наметили на ближайшие годы и долгосрочную перспективу», - заключил Президент.

В свою очередь, Председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» сыграла важную роль в сохранении устойчивой экономики и социальной стабильности страны, последовательно реализуя курс Президента.

В последние годы «Единая Россия» взяла на себя значительную часть законодательной работы по социальному направлению - сегодня получателями социальной поддержки являются более 50 млн человек. Партия обеспечила продление программы маткапитала, введение 100% оплаты больничных листов родителям с детьми до семи лет, увеличение пособия беременным женщинам в трудной жизненной ситуации, выплаты семьям, где один родитель воспитывает ребенка от восьми до 16 лет, и т.д. Удалось помочь сельским пенсионерам, продвинуться в решении проблемы расселения из аварийного жилья, защитить права дольщиков.

«Многое было сделано для школьников – от закона о бесплатном горячем питании для учеников младших классов до обновления парка школьных автобусов. По предложению «Единой России» школы получили с 2016 года более девяти тысяч единиц транспорта», - напомнил Председатель партии.

Эти достижения были бы невозможны без постоянного развития «Единой России» и обновления ее рядов.

«Мы открыли Высшую партийную школу, запустили проект «ПолитСтартап», который придал мощный импульс внутрипартийной конкуренции. 3,5 тыс. его участников стали депутатами разных уровней. 15 человек вошли в состав депутатов Государственной Думы», — сказал он.

Успешно работали и партпроекты. В их рамках было построено 370 школ и будет построено еще 1300 до 2024 года. Ликвидируется очередь в детсады – создано более 480 тысяч новых мест и появится еще не менее 77 тысяч. Приведены в порядок свыше 60 тысяч дворов и 20 тысяч общественных пространств – при непосредственном участии жителей. Создается система долговременного ухода за пожилыми, идет строительство поликлиник, развитие школьной медицины и подготовка медицинских кадров.

Для защиты прав людей работают общественные приемные «Единой России». С 2017 по 2021 год в них поступило более шести миллионов обращений. В пандемию приемные стали площадкой для волонтеров – их в волонтерских центрах «Единой России» более 80 тысяч. Они уже выполнили 1,7 млн обращений, доставили миллионы наборов горячего питания медикам и лекарственных – амбулаторным пациентам. Продолжат свою работу по ключевым направлениям - автоволонтерство, помощь в «красных зонах», доставка продуктовых наборов и лекарств.

Главной целью для партии на ближайшие годы Дмитрий Медведев назвал выполнение обязательств, заложенных в народной программе. Документ будет корректироваться и дополняться в соответствии с запросами людей.

«Чтобы выполнить народную программу, планы по развитию России, у нас есть все необходимое: силы, опыт и знания, проверенные кадры. Поддержка Президента, прочные контакты с экспертами, общественностью, бизнесом. Но главное — у нас есть доверие избирателей», — заключил он.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев в свою очередь предложил, чтобы депутаты-единороссы ежегодно отчитывались о реализации народной программы перед Съездом партии - эту инициативу Президент назвал правильной.

В ходе Съезда Председателем «Единой России» еще на пять лет переизбрали Дмитрия Медведева. Бориса Грызлова - на должность председателя Высшего совета партии.

Сам Высший совет «Единой России» обновился почти наполовину. В него, в частности, вошли председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, вице-спикер Государственной Думы Сергей Неверов, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, народный артист России Владимир Машков, заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по молодежной политике Михаил Киселев, первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и другие. Всего в составе Высшего совета партии – 100 человек. По предложению Бориса Грызлова Председатель партии также назначил членов Бюро Высшего совета.

Секретарем Генсовета «Единой России» единогласно переизбран Андрей Турчак. Его заместителями стали руководитель думской фракции «Единой России» Владимир Васильев, заместитель руководителя Аппарата Правительства Александр Грибов, вице-спикер Госдумы, глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова, референт Управления Президента РФ по общественным связям и коммуникациям Дарья Лантратова, сенатор Сергей Перминов и руководитель Центрального исполнительного комитета партии Александр Сидякин.

Сам Генсовет обновился более чем наполовину, в него вошли представители всех регионов. При этом количественный состав остался прежним – 170 человек.

В числе новых лиц в составе руководящего органа «Единой России»: депутаты Госдумы Дмитрий Хубезов, Татьяна Буцкая и Артем Бичаев, председатель Координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов, секретарь Белгородского регионального отделения партии, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Игорь Кастюкевич, министр просвещения Сергей Кравцов и другие. Обновился и Президиум Генсовета партии.