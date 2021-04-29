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Обновление городского транспорта и комплексное развитие села – Правительство поддержало предложения «Единой России»

29 апреля 2021 09:59
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Обновление городского транспорта и комплексное развитие села – Правительство поддержало предложения Единой России»

Партия и Кабмин совместно займутся также вопросом выравнивания бюджетной обеспеченности регионов.

Фракция «Единой России» 28 апреля провела консультации с премьер-министром Михаилом Мишустиным в преддверии ежегодного Отчета Правительства. Председатель Кабмина поддержал все предложения партии и дал соответствующие поручения профильным вице-премьерам.

Одно из них касалось дополнительного финансирования программы комплексного развития сельских территорий. В 2021 году на участие в этой программе были поданы заявки на сумму 237 миллиардов рублей, однако только 13% в условиях того объема финансирования были удовлетворены, констатировал руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов.

«Крайне важно направить сегодня дополнительные средства на эту программу, они пойдут на благоустройство городской среды в наших сельских территориях, на создание новых инфраструктурных объектов, на ипотеку. Это направление очень востребовано на селе, сегодня очень много людей подали заявки на участие в ипотеке», – подчеркнул Сергей Неверов.

Правительство обязательно рассмотрит возможность увеличения финансирования, отметил Михаил Мишустин.

«Ипотека тоже очень популярна на селе, все территории, которые я посещал, просили об этом», – сказал председатель правительства. На сегодня уже около 70 тысяч семей воспользовались этой возможностью.

Парламентарии также подняли тему обновления парка наземного общественного транспорта в регионах. Сегодня муниципалитеты не в состоянии сделать это самостоятельно. При этом износ техники достигает 80%, что создает опасность для граждан.

 «Наша задача – увеличение этой программы, как мы предложили, в 10 раз. Сегодня в год эта программа оценивается в 3,5 миллиарда. И, конечно, чтобы она была долгосрочной, на несколько лет», – сказал руководитель фракции «Единой России», подчеркнув, что реализация этой программы позволит загрузить отечественных производителей трамваев, троллейбусов и автобусов.

Михаил Мишустин поддержал предложение. «Программа однозначно поддерживается регионами. Я встречаюсь, езжу несколько раз в месяц по федерации. Программу просят продлить. Мы все рассмотрим, и с вами, Сергей Иванович, проработаем», - обратился Михаил Мишустин к Сергею Неверову.

Отдельный вопрос - выравнивание бюджетной обеспеченности регионов: сейчас она может различаться в несколько раз. По предложению председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина Правительство и «Единая Россия» создали рабочую группу, чтобы дополнительно проработать этот вопрос.

«Мы продолжим эту работу системно – поддерживается любой формат, – для того, чтобы нам разбираться более детально в том, что нужно сделать для бюджетной обеспеченности, продумать, какие могут быть соответствующие меры приняты Правительством, в том числе для создания рабочих мест, создания новых производств, для того чтобы регионы формировали свою налоговую базу», - поддержал предложение Михаил Мишустин.

 Он также поблагодарил «Единую Россию» за профессиональную работу. «Фракция «Единой России» оказывает надежную поддержку в ключевых вопросах, важнейших для развития нашей страны. При подготовке взвешенных, продуманных инициатив. Это хороший пример и такую практику надо продолжить», - отметил председатель Правительства.

Депутаты «Единой России» максимально быстро сформируют предложения по реализации поручений главы государства в регионе, подчеркнул руководитель фракции единороссов в Самарской губернской думе Александр Живайкин.

«Как председатель комитета по сельскому хозяйству обратил внимание на поддержку программ по комплексному развитию сельских территорий. Жизнь на селе должна быть такой же комфортной, как в развитых городах. Границу между городом и деревней мы должны шаг за шагом стирать, создавая единую комфортную среду для проживания граждан на территории всей Самарской области», - отметил Александр Живайкин.

Одно из направлений - поддержка инициативы «Единой России» о бесплатном подключении жителей населенных пунктов к газу. В Самарской области это не такая острая проблема: в губернии газифицировано 94% территории, в среднем по стране - 70%.

«Однако нас это не должно расхолаживать. По-прежнему у нас остаются негазифицированные населенные пункты, и их проблему надо решать на всех уровнях, начиная с федерального правительства, заканчивая региональными. Надеюсь, что уже в весеннюю сессию мы сможем обсудить конкретные предложения», - сообщил руководитель фракции.

Напомним, встреча депутатов фракции «Единой России» в Госдуме с премьер-министром Михаилом Мишустиным 28 апреля прошла в преддверии отчета Правительства РФ перед депутатами. Он запланирован на 12 мая.

Теги: «Единая Россия» село

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