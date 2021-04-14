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Обеспечения безопасности жителей СО во время майских праздников обсудили на заседание антитеррористической комиссии

14 апреля 2021 16:09
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Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии области и оперативного штаба.

Вопросы обеспечения безопасности жителей Самарской области в период проведения майских праздничных мероприятий обсудили на заседании антитеррористической комиссии (АТК), которое провел Губернатор региона Дмитрий Азаров. Участие в совещании приняли руководители министерств и ведомств, а также городов и районов губернии.

«Терроризм и экстремизм продолжают оставаться главными угрозами для безопасности государства и наших граждан. Поэтому противодействие этому злу является одной из важнейших наших задач», – отметил Дмитрий Азаров, открывая заседание.

Одним из ключевых вопросов повестки стало обеспечение безопасности граждан в период майских праздников.  «Мы не исключаем проведения массовых мероприятий в эти дни, поскольку запрос в обществе на это очень большой. Мы будем ориентироваться на рекомендации наших санитарных служб, исходить из прогноза по санитарно-эпидемиологической обстановке. В любом случае, мы должны быть мобилизованы и готовы провести праздники с массовым пребыванием людей на улицах городов и сёл», — поставил задачу Губернатор.

В своем докладе заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Самарской области Юрий Дмитриев отметил, что планируется увеличение плотности нарядов полиции, максимальное приближение их к местам массового пребывания граждан. В обеспечении правопорядка и безопасности граждан планируется задействовать сотрудников Управления Росгвардии по Самарской области, работников частных охранных организаций, членов казачьих обществ, добровольных народных дружин. Всего за безопасностью на улицах проследят более 3280 человек.

«Расчёт сил и средств должен быть проведен самым внимательным образом, поскольку нагрузка на правоохранительные органы в майские праздники крайне велика», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Особое внимание ответственных Глава региона обратил на пасхальные службы, которые в этом году выпадают также на начало мая. Очень важно, чтобы службы проходили в полном соответствии с требованиями санитарного режима.

«Необходимо отработать вопросы с настоятелями храмов и по разметке для соблюдения социальной дистанции прихожанами во время богослужения, и по использованию средств индивидуальной защиты, и по дезинфекции территории. Помогите священнослужителям решить этот вопрос», – поручил Губернатор ответственным службам.

В ходе заседания комиссии рассматривались вопросы обеспечения антитеррористической защищенности мест отдыха и оздоровления детей, иных мест массового пребывания людей, объектов топливно-энергетического комплекса и социальных объектов. Также на встрече глава региона напомнил о важности тесного взаимодействия между органами власти, спецслужбами и правоохранительными структурами. Нужно усилить внимание и контроль не только к публичным мероприятиям, но и Интернет пространству.

«Опыт прошлого года, подготовки проведения мероприятий 9 мая показал, что, к сожалению, есть люди, которые предприняли попытки очернить память о бессмертном подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В этом году нам необходимо отслеживать ситуацию, чтобы не допустить противоправных действий», – обратился к участникам совещания Дмитрий Азаров.

Теги: Акценты В центре внимания

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