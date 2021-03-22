"Ну а как же? Естественно". Ответил Песков на вопрос был ли у Путина с собой ядерный чемоданчик во время отдыха в тайге

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Необходимые средства связи, в том числе и стратегической, всегда находятся при президенте РФ Владимире Путине, где бы он ни находился. Об этом журналистам сообщил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, постоянно находятся с президентом, где бы он ни был, будь то территория Российской Федерации или любой страны мира", - сказал Песков, отвечая на вопрос, был ли у Путина с собой ядерный чемоданчик во время отдыха в сибирской тайге в прошедшие выходные. То же самое, по его словам, касается и главы Минобороны Сергея Шойгу. "Ну а как же? Естественно", - заверил представитель Кремля.

Он отметил, что недавние резкие заявления американского лидера Джо Байдена в адрес его российского коллеги не повлияли на планы Путина, и "никаких причин для переноса [этой поездки] не было".

Также Песков ответил на замечания журналистов, обративших внимание, что в официальных сообщениях говорилось о чаепитии на природе, в то время как на кадрах видно, что на столе у путников есть огурцы, сало и другие закуски. Пресс-секретарь президента пояснил, что все это было "частью обеденного стола".

Без ответа остался вопрос о том, посетили ли президент и министр обороны сибирскую баню. "Не могу сказать, не знаю", - сказал Песков.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС