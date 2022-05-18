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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Новым главой фракции ЛДПР в Госдуме стал депутат Леонид Слуцкий

18 мая 2022 12:10
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Новым главой фракции ЛДПР в Госдуме стал депутат Леонид Слуцкий

Новым главой фракции ЛДПР в Госдуме стал депутат Леонид Слуцкий. Об этом сообщил замглавы фракции ЛДПР в Думе Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

На заседании фракции за Слуцкого было отдано большинство голосов.

«Благодарю коллег за оказанное доверие!» — отреагировал на назначение Слуцкий в своем блоге.

Леонид Слуцкий — депутат Думы с третьего по восьмой созывы. Он возглавляет комитет ГД по международным делам.

Предыдущий глава фракции партии в Думе, председатель ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Он умер в возрасте 75 лет. Прощание с лидером ЛДПР состоялось в Колонном зале Дома Союзов, политика отпели в храме Христа Спасителя, церемонию проводил лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет Лента.

 

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