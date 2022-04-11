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Новые социальные выплаты и адресная помощь землякам - Дмитрий Азаров провел заседание областного Правительства

11 апреля 2022 17:38
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В центре внимания губернатора и кабинета министров — вопросы социальной поддержки и адресной помощи жителям региона.

Сегодня, 11 апреля, Дмитрий Азаров провел заседание Правительства Самарской области. В центре внимания губернатора и кабинета министров — вопросы социальной поддержки и адресной помощи жителям региона.

Так на заседании областного Правительства обсудили механизм реализации в регионе Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина по ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей в возрасте от 8 до 17 лет и нуждающимся в дополнительной поддержке. Ее будут получать семьи, у которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Размер выплаты составит от 50 до 100% от величины прожиточного минимума. В Самарской области, по прогнозной оценке, право получить эту выплату имеют 91907 человек. Необходимый объем поддержки сформирован из средств федерального и регионального бюджетов. Полномочия по перечислению находится в сфере Пенсионного фонда РФ. Прием заявлений на выплату будет проводиться с 1 мая 2022 года.

«По инициативе Президента страны Владимира Владимировича Путина к мерам, направленным на поддержку семей с детьми, добавилась новая денежная выплата. Мы должны нормативно обеспечить исполнение этого решения, в том числе, предусмотрев дополнительные средства из регионального бюджета, — сказал Дмитрий Азаров, — Хочу еще раз подчеркнуть: все обязательства перед жителями Самарской области, несмотря на вызовы, с которыми сталкивается, в том числе, экономика нашего региона, будут выполняться в полном объеме. Более того, социальная направленность бюджета будет усиливаться по мере поступления дополнительных средств из федерального бюджета и бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Самарской области».

Глава региона поблагодарил депутатов Самарской Губернской Думы, ее председателя Геннадия Котельникова за готовность оперативно отработать все необходимые вопросы на законодательном уровне. Так уже на этой неделе будет проведено внеочередное заседание Губдумы. «Время требует оперативности. И такую оперативную, слаженную работу демонстрируют органы исполнительной и законодательной власти в интересах людей», — отметил губернатор.

Кроме того, по поручению Дмитрия Азарова принято решение оказать дополнительную социальную поддержку некоторым категориям граждан на региональном уровне.

Как рассказала министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева, выплату предлагается предоставлять жителям региона со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, которые также получают ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячное пособие на питание беременным женщинам или социальное пособие. Выплата, как планируется, пройдет в автоматизированном режиме на основании сведений в информационной базе минсоца Самарской области в срок до 30 апреля.

«Эти средства, в первую очередь, призваны компенсировать сезонный скачок цен. В период ажиотажного спроса по некоторым продуктовым позициям такой скачок произошел. Очень важно определить компенсацию таким семьям», — сказал Дмитрий Азаров.

На заседании областного Правительства также одобрили решение об адресной помощи жителям региона. Так, у многодетной семьи из Нефтегорска, в которой воспитывается трое детей, в декабре 2020 года из-за неисправной электропроводки сгорел дом. Восстановить жилье своими силами они не могут. Принято решение помочь людям из средств резервного фонда Губернатора. Из-за пожара также пострадала кровля дома в селе Первомайск Похвистневского района, в котором проживает семья с 6 детьми. Здесь администрация помогла погорельцам быстро найти подрядчика по выполнению ремонтных работ, а 50% от их сметной стоимости были оплачены из средств, которые безвозмездно передали жители района. Это позволило быстро восстановить дом. Но оплатить вторую часть за ремонтные работы многодетная семья не в состоянии. Проблема будет решена благодаря средствам резервного фонда Губернатора.

Глава региона привел в пример то, как местные власти в Похвистневском районе быстро помогли семье: «Хороший пример реакции местной власти. Быстро все сделали, смогли организовать всенародную помощь. И люди уже находятся в нормальном жилье. Вот это подход по-настоящему неравнодушного человека, хозяина на своей земле».

Дмитрий Азаров также особо обратил внимание всех глав муниципальных районов на необходимость проведения на подконтрольной территории разъяснительной работы среди жителей о важности страхования своего частного жилого фонда. «Мы об этом не раз говорили», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Поддержку из резервного фонда Губернатора Самарской области получит и региональная некоммерческая общественная организация для компенсации расходов по доставке гуманитарной помощи гражданам ЛНР и ДНР.  Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за отзывчивость и искреннюю поддержку людей, оказавшихся в беде.

«Многие самарцы с тревогой, сочувствием и болью восприняли трагедию жителей Донбасса. Таких людей абсолютное большинство на территории Самарской области. Я горжусь тем, что наши земляки откликнулись на призыв о поддержке вынужденных переселенцев, покинувших свою родную землю, спасаясь от постоянных артиллерийских, минометных обстрелов, — отметил глава региона, — Спасибо многим предприятиям, предпринимателям по доставке гуманитарной помощи. Большая часть перевозок осуществлялась частным образом, разными предприятиями и трудовыми коллективами. Хочу поблагодарить и некоммерческие организации, которые взяли на себя эту важную, небезопасную, зачастую, миссию. Все грузы, которые собрали жители Самарской области, предприятия, предприниматели, доставлены до жителей ЛНР и ДНР. И я хочу еще раз поблагодарить всех жителей региона, кто откликнулся на чужую беду, принял участие в сборе гуманитарной помощи, внес свой посильный вклад в помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, нашим братьям и сестрам. Огромное спасибо и низкий поклон каждому. Мы, уверен, продолжим эту работу».

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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