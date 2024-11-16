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Новые объекты культуры и здравоохранения, ремонт дорог, развитие социальной инфраструктуры – губернатор Вячеслав Федорищев посетил Похвистнево 

16 ноября 2024 19:35
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Глава региона встретился с участниками и ветеранами СВО, волонтерами, сельхозпроизводителями и предпринимательским сообществом, посетил ряд социальных объектов.

В субботу, 16 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Похвистнево. Глава региона встретился с участниками и ветеранами СВО, волонтерами, сельхозпроизводителями и предпринимательским сообществом, посетил ряд социальных объектов. В ходе поездки губернатором был принят ряд решений, направленных на улучшение жизни жителей Похвистнево.

Первым пунктом рабочей программы Вячеслава Федорищева в Похвистнево стала встреча с ветеранами СВО - участниками региональной кадровой программы «Школа героев» и главами муниципальных образований Самарской области. Обсуждались вопросы интеграции ветеранов СВО в систему управления регионом. По решению губернатора участники проекта «Школа героев» станут кураторами руководителей муниципалитетов, членов областного Правительства и различных органов власти. Это первый подобный опыт в России.

«Я это инициировал для того, чтобы мы все, как регион, стали сильнее: по - честному смотрели на проблемы, которые есть, и имели волю менять ситуацию к лучшему. Ваши сила воли и желание менять мир применимы на государственной службе в регионе, в муниципальных образованиях», - сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к участникам первого потока программы «Школа героев». 

После встречи с участниками и ветеранами СВО глава региона познакомился с работой волонтерских организаций и патриотических объединений Похвистневского района, помогающих защитникам Отечества.

Также Вячеслав Федорищев пообщался с руководителями ведущих сельхозпроизводителей и познакомился с их продукцией.

На встрече с предпринимательским сообществом обсуждались не только вопросы поддержки бизнеса, но и развития района, создания и модернизации социальной инфраструктуры. Так, прозвучала просьба провести ремонт участка дороги длиной 5 км «Похвистнево-Клявлино», от села Рысайкино до села Султангулово. Вячеслав Федорищев сообщил, что дорога будет отремонтирована в следующем году. Как уточнил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Неретин, в рамках проведения работ предусмотрен ремонт моста через реку Тергала, устройство тротуаров к остановкам общественного транспорта.

«Ситуация с дорогами в Самарской области сложная. Тысячи километров дорог требуют ремонта. Когда я начинал работать в регионе, дорожный фонд составлял 3-4 млрд рублей. Мы приняли решение, были выделены дополнительные средства. В этом году дорожный фонд составит порядка 5 млрд рублей, следующий год – 7 млрд рублей. Это больше, чем когда-либо в регионе тратили на ремонт дорог. Движение будем продолжать», - сказал губернатор.

Также в ходе встречи было объявлено, что в 2025 году будет проведен ремонт школы в селе Савруха и построен фельдшерско-акушерский пункт в селе Султангулово. Еще один ФАП будет построен в микрорайоне Венера.

«По ФАПам, проведя анализ, принимали решение, что их количество надо увеличивать. Только в этом году строим дополнительно 28 ФАПов. В следующем году строим больше 50 таких объектов», - отметил Вячеслав Федорищев.

Вопросы развития инфраструктуры здравоохранения обсуждались и в ходе осмотра губернатором Похвистневской центральной районной больницы, которая обслуживает более 45 тыс.человек. В 2023 году был открыт новый корпус учреждения с приемно – диагностическим отделением. Вместе с тем, остается необходимость дальнейшей модернизации больницы. Такие работы предусмотрены в поэтапном режиме, но Вячеслав Федорищев подчеркнул: все надо делать комплексно и «под ключ», чтобы не растягивать сроки, но при этом не нарушать процесс оказания медицинской помощи населению.

В ходе осмотра школы искусств «Дом ремесел» к главе региона обратились с просьбой оказать содействие в ремонте здания учреждения. Вячеслав Федорищев сообщил, что помощь будет оказана - ремонт начнут в следующем году, но для этого муниципалитет должен оперативно подготовить проектную документацию. Сотрудники школы искусств попросили Вячеслава Федорищева помочь с возрождением гончарной мастерской. Губернатор дал необходимые поручения, и к концу года требуемая помощь будет оказана.

Глава региона также осмотрел в Похвистнево новую модельную библиотеку. В здании 1951 года постройки благодаря национальному проекту «Культура», реализуемого по решению Президента Владимира Путина, был проведен капитальный ремонт. Здесь появилось современное и многофункциональное культурное пространство, организованы разнообразные творческие студии и клубы для малышей с родителями, школьников младшего и среднего возраста. Вячеслав Федорищев записался в библиотеку и взял книгу «Город на 150 версте», посвященной истории города Похвистнево, пообещав вернуть ее через 10 дней.  Также глава региона вместе с сотрудниками библиотеки и администрацией города обсудили вопрос благоустройства прилегающей территории.

Итоги рабочей поездки губернатора в Похвистнево будут подведены на оперативном совещании Правительства Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

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