Новое правительство Германии готово к конструктивному диалогу с Россией

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Новое правительство ФРГ готово к конструктивному диалогу с Россией и отмечает, что отношения Берлина с Москвой "глубоки и многосторонни", гпередает РИА Новости.

"Российско-германские отношения глубоки и многосторонни. Россия также является важным международным субъектом", - отмечается в тексте коалиционного договора, который приводит в среду издание Business Insider.

"Мы знаем важность стабильных отношений по существу и продолжаем стремиться к ним. Мы готовы к конструктивному диалогу", - подчеркивается далее.

Новое правительство ФРГ будет исходить из общей и последовательной политики в отношении России в рамках ЕС, говорится в тексте коалиционного договора, опубликованного в СМИ.

"Мы уважаем интересы наших европейских соседей, особенно наших партнеров в Центральной и Восточной Европе. Мы будем принимать во внимание различное восприятие угроз и сосредоточимся на общей и последовательной политике ЕС в отношении России", - говорится в документе, где перечислены основные пункты политической повестки будущего кабмина.

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