"Новая газета" просит возбудить уголовное дело в отношении Кадырова о возбуждении ненависти

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"Новая газета" потребовала возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего "террористами" члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. Заявление подано на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, передает РИА Новости.

"Речь идет о посте Кадырова в телеграме, опубликованном 24 января. <...> По мнению Кадырова, Каляпин с Милашиной — "пособники террористов", которые "зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение", — сообщается на сайте издания.

Далее издание цитирует слова Кадырова, где тот говорит, что всегда уничтожал и продолжит впредь террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы.

"В связи с этим "Новая газета" просит возбудить уголовное дело в отношении Кадырова по статье о возбуждении ненависти либо вражды (пункт "а", части 2 статьи 282 УК)", — заявило издание.

Глава республики, говоря о ситуации вокруг семьи бывшего судьи Сайди Янгулбаева, заявил, что "террористами для меня являются" член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, руководитель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина,. Он также призвал правоохранительные органы задержать их.

Каляпин назвал подобные обвинения "любимым обзывательством" Кадырова, а высказывания "на эмоциях" связал с деятельностью оппозиционного Telegram-канала, в котором, по оценке правозащитника, действительно публикуются "оскорбительные и мерзкие вещи". Комментариями Милашиной и правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Кадырова, заявил, что они не выражают позицию федерального центра. По словам представителя Кремля, если есть прямые угрозы в адрес члена СПЧ и журналиста, надо разбираться, у этих людей есть право защищать свою репутацию в суде.

Фото: РИА Новости / Саид Царнаев