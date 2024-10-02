Новым самарским мэром может стать глава Дзержинска

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Глава Дзержинска Иван Носков в ближайшее время, предположительно, освободит свою должность. Поговаривают, что Носкову предложили работу в другом регионе.

— Предварительно сказали, что к вам в Самару мэром, — сообщил 63.RU собственный источник.

Тем временем в Самаре ходят слухи, что в ближайшее время должность главы города может стать вакантной. Появилась также информация, что Елену Лапушкину назначат уполномоченным по правам человека в Самарской области. Официального подтверждения этого кадрового решения не было.

Слухи прокомментировала 63.RU руководитель управления информации и аналитики администрации Самары Елена Рыжкова.

— В настоящее время Елена Лапушкина находится в отпуске. Иной информацией мы не располагаем, — рассказала Рыжкова.