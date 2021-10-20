Невакцинированные депутаты Самарской губернской Думы не смогли попасть на заседание правительства

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В Самаре 20 октября 2021 года прошло расширенное заседание областного правительства. На нем обсудили проект бюджета на ближайшую трехлетку, а также итоги экономического развития региона в 2021 году.

Как сообщалось, вход в областное правительство для участия в расширенном заседании был разрешен только вакцинированным, которые должны были предъявить свои QR-коды.

Не обошлось и без казусов. Так, оказалось, что не все депутаты Самарской губернской Думы сделали прививку от коронавируса, потому и не смогли попасть в здание. Коллег пристыдил председатель СГД Геннадий Котельников, который заметил, что депутату «нужно начинать с себя», чтобы быть примером для своих избирателей.

По его словам, прививок не оказалось у большинства избранных депутатов, что он назвал недопустимым, пишет СитиТраффик.