«Неприкасаемых нет»: Дмитрий Азаров поручил усилить работу по борьбе с коррупцией

Я нашел ошибку
Главные новости:
У пациентки было диагностировано кровоизлияние в стекловидное тело и катаракта на единственно видящем глазу.
Врачи больницы Ерошевского успешно провели женщине высокотехнологичную операцию по восстановлению зрения
Чемпионат Европы в помещении пройдет в польской Торуни с 4 по 7 марта.
Российские легкоатлеты не получили нейтральный статус и не выступят на чемпионате Европы
Финансовая организация без его согласия обращалась за информацией о нем в бюро кредитных историй более десяти раз с 2016 по 2019 год.
Россиянин засудил банк за "любопытство"
Девушке было интересно узнать, как устроены самолеты и как ими управляют.
Жительница Новосибирска восстанавливает советский лайнер ТУ-104. Видео
Недобросовестные участники рынка могут воспользоваться вашими данными и повесить на вас фиктивный долг.
Юрист объяснил, что делать, если на вас оформили чужой кредит
Об этом сообщил источник в экстренных службах.
Угрожавшего взорвать гранату на станции метро "Славянский бульвар" задержали
Сотрудники полиции вступили с ним в переговоры.
Мужчина угрожает взорвать гранату на станции метро "Славянский бульвар" в Москве
Это необходимо для того, чтобы предотвратить ее дальнейшее увеличение.
Члены экипажа МКС планируют засверлить края трещины на российском модуле "Звезда"
Наверх
Самара  -22 °C, Тольятти  -22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.75
-0.23
EUR 89.67
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Центр российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой представляет кинопроект «Славные судьбы самарской земли»
Самарские активисты ОНФ организовали для школьников «урок мужества»
21 февраля в Ширяево пройдёт фестиваль Жигулёвская Зима 2021
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

«Неприкасаемых нет»: Дмитрий Азаров поручил усилить работу по борьбе с коррупцией

24 февраля 2021 19:23
179
Дмитрий Азаров подчеркнул: коррупция – один из факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность региона.

В среду, 24 февраля, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Самарской области. Участие в нем приняли руководители надзорных ведомств, правоохранительных органов, городов и районов региона.

Открывая заседание, губернатор напомнил, что Президент страны Владимир Путин нацеливает всех на системную бескомпромиссную борьбу с коррупцией. При этом главным критерием эффективности должна стать неотвратимость наказания.

Дмитрий Азаров подчеркнул: коррупция – один из факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность региона. «И от того, насколько эффективно ведется борьба с этим явлением, зависит деловая активность во всех секторах экономики», – отметил он.

На сегодняшний день в Самарской области сформирована необходимая нормативная-правовая база, обеспечивающая эффективную реализацию государственной политики в этой сфере. «Вместе с тем, внимательный анализ ситуации в сфере противодействия коррупции показывает, что работы здесь еще очень много», – подчеркнул глава региона.

Основные причины выявленных нарушений: недостаточная профилактическая работа, несоблюдение служащими требований законодательства о противодействии коррупции, в том числе по предотвращению конфликта интересов, а также недостаток контроля за ситуацией на местах со стороны руководителей подразделений. «Наши усилия должны быть направлены на устранение, в первую очередь, этих причин», – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам заседания, и призвал всех четко исполнять решения, которые принимаются совместно по результатам антикоррупционной комиссии.

Участники совещания, в том числе, представители прокурорского корпуса, отметили позитивную динамику в работе Правительства по предотвращению коррупционных проявлений.

«Из года в год сокращается число нарушений, связанных с предоставлением недостоверных сведений о доходах и расходах, – отметил заместитель начальника отдела по надзору за исполнение законодательства о противодействии коррупции надзорного ведомства Руслан Ильясов. – Нарушения в части запретов на участие в предпринимательской деятельности и управлении хозяйствующими субъектами носит единичный характер».

Стали жестче и наказывать – в частности, в 2020 году 12 чиновников разных уровней власти лишены должностей с формулировкой «в связи с утратой доверия».

«Оценивая динамику работы органов власти по обеспечению представления служащими полных и достоверных сведений о доходах, отмечается положительная тенденция, о чем свидетельствует уменьшение количества проверок. Департаментом правопорядка в прошлом году проведены проверки в отношении 39 служащих, а 2019 – было 56. И в настоящее время к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены 31 человек», – отметила руководитель управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Наталья Прокофьева.

Отдельное внимание уделяется анализу сведений о доходах, представленных лицами, занимающими муниципальные должности. По итогам прошлого года 13 депутатов были привлечены к разным видам дисциплинарной ответственности в связи с непредоставлением сведений о доходах, еще 3 человека сложили полномочия по собственному желанию, в отношении 6 депутатов принято решение о сложении полномочий в связи с утратой доверия.

В прошлом году в органах региональной и муниципальной власти допущено 24 случая конфликта интересов. В отношении 16 служащих применены различные меры дисциплинарной ответственности, приняты меры к предотвращению или урегулированию ситуации. При этом 5 человек были уволены в связи с утратой доверия. Среди них и те, кто конфликт интересов пытался решить с помощью денежного вознаграждения. Наталья Прокофьева в качестве примера привела Железнодорожный район Самары, где в прошлом году было зафиксировано 2 факта получения и дачи взятки муниципальным служащим. Эти сотрудники уволены в связи с утратой доверия, возбуждены уголовные дела.

«Не с лучшей стороны сегодня прозвучал район. Предстоит большая работа над ошибками. Прошу, чтобы города тоже подключилась к этой работе, но в первую очередь, – департамент по вопросам правопорядка», – поручил губернатор.

Особое внимание соблюдению служащими установленных запретов и ограничений. В прошлом году всего в органах власти допущено 17 фактов нарушений. 15 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 1 человек уволен в связи с утратой доверия.

Для того, чтобы не допускать нарушений, сотрудники регионального департамента правопорядка проводят профилактические семинары для государственных и муниципальных служащих. В прошлом году было проведено около 30 встреч.

«У нас есть определенный прогресс по сравнению с 2019 годом по разным направлениям. Но работы еще очень много. Самое главное – это неотвратимость наказания, четкое исполнение тех решений, которые мы с вами вместе утверждаем на заседаниях комиссии. Неприкасаемых у нас нет», – резюмировал Дмитрий Азаров.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Среди ваших знакомых наверняка есть люди, которые участвовали в создании ракет. А может быть и вы сами принимали в этом участие! Расскажите нам об этом! Пришлите нам свой расказ!
24 февраля 2021  14:04 
Внимание конкурс! Тема: космос!
Среди ваших знакомых наверняка есть люди, которые участвовали в создании ракет. А может быть и вы сами принимали в этом участие! Расскажите нам об этом! Пришлите... Социум
984
В Самаре пройдет весенний маркет продукции самозанятых
24 февраля 2021  14:02 
В Самаре пройдет весенний маркет продукции самозанятых
Весенний маркет станет для самозанятых отличной возможностью представить свою продукцию широкой аудитории и найти новых клиентов. Бизнес
577
Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса
24 февраля 2021  13:12 
Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса
На 24 февраля в регионе подтверждено 280 случаев новой коронавирусной инфекции. Здравоохранение
694
Открыта регистрация волонтеров для проведения голосования за объекты благоустройства города
24 февраля 2021  11:28 
Открыта регистрация волонтеров для проведения голосования за объекты благоустройства города
Голосование будет проходить в течение пяти недель — с 26 апреля по 30 мая. Благоустройство региона
595
Сегодня торжественные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, проходят по всей области.
23 февраля 2021  14:57 
В День защитника Отечества Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню
Сегодня торжественные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, проходят по всей области. Социум
2366
Весь список