Немцы не поддерживают вступление Украины в НАТО

102

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о вступлении в НАТО как единственном способе завершить конфликт в Донбассе вызвало бурную реакцию читателей немецкой газеты Die Wel, передает РИА Новости.

"Война не закончится, а только разгорится", — написал один из читателей.

"Что, черт возьми, Запад забыл на Украине?! Принять Украину в НАТО — это чистое самоубийство!" — заключил другой.

Один из комментаторов заявил, что вступление Украины в НАТО является самым быстрым способом втянуть Альянс в войну.

"Надеюсь, никто не рискнет защищать нашу свободу теперь и в Донбассе", — написал он.

Другие читатели еще жестче высказались против выступления Украины в Североатлантический альянс и заявили, что Киев сам провоцирует Москву.

"Украина играет с огнем и провоцирует Россию, чтобы потом укрыться под знаменами НАТО", — отметил один из пользователей.

Нашлись и те, кто отметил близость россиян и украинцев и призвал найти выход из сложившейся в Донбассе ситуации.

"Русские и украинцы в языковом и культурном отношении ближе друг к другу, чем гессенцы и баварцы. Кто имеет право их разделять и натравливать друг на друга?" — возмутился один из читателей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс — это единственный путь к окончанию конфликта там. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутренние проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик присоединение к альянсу будет и вовсе неприемлемой перспективой.

Фото: pixabay