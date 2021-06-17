Недетские проблемы детской площадки разбирают самарские единороссы и общественники

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Жители дома №215 по улице Ново-Вокзальной пожаловались «благоустройством» игровой площадки в их дворе. Небольшое пространство, всего четыре объекта и два из них сделаны с явными нарушениями, считают самарчане.

Парящая над детской площадкой горка на металлических прутьях и песочница без песка на высоких ножках вызвали вполне понятное негодование окрестных жителей и некоторое недоумение: то ли это такое креативное решение, то ли проект до конца не доработан и стоит подождать.

Негодование жителей выплеснулось в социальных сетях и пабликах «В Контакте».

Одним из первых отреагировал на обращение жителей депутат Самарской губернской думы, руководитель Региональной общественной приемной партии Виктор Воропаев.

Он выехал на место и убедился, что все соответствует действительности. Депутат-единоросс выяснил, что работы по благоустройству территории проводились в рамках конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» в 2020 году, и до настоящего момента работы не доведены до конца.

«Халатное отношение подрядной организации отбивает какое-либо желание людей делать что-либо на благо своего двора, такая проблема возникает уже не впервые. На личном контроле держу уже не один адрес, где не завершены ремонтные работы по программам. Работы по этому адресу будут продолжены, уже завезли песок на территорию детской площадке, лично встретился с жителями близлежащих домом поговорили и обсудили благоустройство дворовой территории», - отметил Виктор Воропаев.

Участница предварительного голосования «Единой России», руководитель Самарского Союза молодежи Анастасия Софьина тоже увидела в социальных сетях недовольные комментарии жителей.

Ей удалось пригласить директора МБУ «Промышленный» и подрядную организацию на саму площадку.

«Подобное отношение к жителям и тем более детям, которые очень подвижны и могут на некачественных объектах повредиться — это недопустимо. На площадку на данный момент завезли песок и уже приступили к работе», - отметила девушка.

И еще Анастасия Софьина договорилась с директором МБУ «Промышленный», что в ближайшее время строительный и бытовой мусор возле детской площадки уберут.

«Надеюсь, вечером увижу не только детскую площадку с выполненными работами в полном объеме, но и чистую прилегающую территорию. Будем проверять», - написала в социальных сетях участница предварительного голосования «Единой России».

Фото: пресс-служба реготделения партии "ЕР"