Началось народное голосование за номинантов конкурса "Лучший дом. Лучший двор"

Если ваш дом - самый дружный, а жильцы подъезда - одна большая семья, то у вас есть все шансы стать победителями конкурса «Лучший дом. Лучший двор». Подать заявку достаточно просто: напиши о своём доме, дворе или подъезде, приложи фотографии и расскажи друзьям в социальных сетях. Зарегистрируйся на сайте https://moydom.er.ru/ , эссе, фото и ссылку на посты приложи к заявке, а затем попроси друзей, родственников и соседей проголосовать за нее.

Заявки принимаются по номинациям: «Самый энергоэффективный дом», «Самый дружный дом», «Лучший дом», «Лучший подъезд» до 10 октября, но уже сейчас можно зайти на сайт и проголосовать за наших земляков и за всех, чьи идеи и практики тебе понравятся.

Народное голосование продлится по 10 ноября, а подведение итогов начнется в декабре. Параллельно жюри конкурса определяет лучший регион по участие в конкурсе в федеральном округе. Победителей определят до 20 декабря.

По итогам прошлого года Самарская область вошла в ТОП-7 по количеству поданных заявок на конкурс «Лучший дом. Лучший двор». Большинство участников были из Самары и Тольятти, но приняли участие почти все муниципалитеты губернии. В этом году пока 19 заявок из 63-его региона. Активно участвуют в конкурсном отборе наши земляки из Самары, Пестравского, Похвистневского, Большечерниговского районов. Больше всего заявок прислано в номинацию «Лучший двор».

«В Самарской области есть немало примеров добрососедства. Есть примеры того, как жители дома и управляющие компании вместе смогли сделать свои многоквартирники «домами образцового содержания». Есть примеры того, как жители МЕД сами, не дожидаясь помощи, взяли в свои руки управление домом и добились потрясающих успехов. И с удовольствием делятся своими наработками в рамках нашего проекта «Мой дом»», - рассказала координатор регионального партийного проекта «Единой России» «Мой дом», координатор партпроекта «Жители МКД», главный жилищный инспектор Самарской области Виктория Каткова.

Найти самых талантливых из них и показать всем лучшие примеры реализации проектов по совершенствованию процесса управления многоквартирными домами — задача, которую поставили перед собой организаторы конкурса и его партнёры.

Напомним, что на участие в конкурсе «Лучший дом. Лучший двор» в 2022 году поступило более 5 тысяч заявок из 82 регионов страны. Победителей выявили на основании оценок экспертов и народного голосования, в котором приняли участие более 127 тысяч респондентов.