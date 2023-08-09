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Началось народное голосование за номинантов конкурса "Лучший дом. Лучший двор"

9 августа 2023 14:18
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Началось народное голосование за номинантов конкурса "Лучший дом. Лучший двор"

 

Конкурс лучших практик управления многоквартирными домами стартовал 10 июля в рамках проекта «Жители МКД" партии «Единая Россия» на сайте https://moydom.er.ru/
 

Если ваш дом - самый дружный, а жильцы подъезда - одна большая семья, то у вас есть все шансы стать победителями конкурса «Лучший дом. Лучший двор». Подать заявку достаточно просто: напиши о своём доме, дворе или подъезде, приложи фотографии и расскажи друзьям в социальных сетях. Зарегистрируйся  на сайте https://moydom.er.ru/, эссе, фото и ссылку на посты приложи к заявке, а затем  попроси друзей, родственников  и соседей проголосовать за нее.

Заявки принимаются по  номинациям: «Самый энергоэффективный дом», «Самый дружный дом»,  «Лучший дом», «Лучший подъезд» до 10 октября, но уже сейчас можно зайти на сайт и проголосовать за наших земляков и за всех, чьи идеи и практики тебе понравятся.

Народное голосование продлится по 10 ноября, а подведение итогов начнется в декабре. Параллельно жюри конкурса определяет лучший регион по участие в конкурсе в федеральном округе. Победителей определят до 20 декабря.

По итогам прошлого года Самарская область вошла в ТОП-7 по количеству поданных заявок на конкурс «Лучший дом. Лучший двор». Большинство участников были  из Самары и Тольятти, но приняли участие почти все муниципалитеты губернии. В этом году  пока 19 заявок из 63-его региона. Активно участвуют в конкурсном отборе наши земляки из Самары, Пестравского, Похвистневского, Большечерниговского районов. Больше всего заявок прислано в  номинацию «Лучший двор».

«В Самарской области есть немало примеров добрососедства. Есть примеры того, как жители дома и управляющие компании вместе смогли сделать свои многоквартирники «домами образцового содержания». Есть примеры того, как жители МЕД сами, не дожидаясь помощи, взяли в свои руки управление домом и добились потрясающих успехов. И с удовольствием делятся своими наработками в рамках нашего проекта «Мой дом»», - рассказала координатор регионального партийного проекта «Единой России» «Мой дом», координатор партпроекта «Жители МКД», главный жилищный инспектор Самарской области Виктория Каткова.

Найти самых талантливых из них и показать всем лучшие примеры реализации проектов по совершенствованию процесса управления многоквартирными домами — задача, которую поставили перед собой организаторы конкурса и его партнёры.

Напомним, что на участие в конкурсе «Лучший дом. Лучший двор» в 2022 году поступило более 5 тысяч заявок из 82 регионов страны. Победителей выявили на основании оценок экспертов и народного голосования, в котором приняли участие более 127 тысяч респондентов.

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия

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