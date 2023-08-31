На заседании Совета по межнациональным отношениям обсудили старт подготовки к 175-летию Самарской губернии

143

В четверг, 31 августа, Глава региона Дмитрий Азаров провел заседание Совета по межнациональным отношениям при Губернаторе Самарской области. В обсуждении вопросов повестки приняли участие члены Совета - председатели региональных национально-культурных общественных объединений, руководители органов исполнительной власти и ряда министерств, а также представители структурных подразделений ГУ МВД России по Самарской области, научного сообщества.

Дмитрий Азаров подчеркнул: одним из безусловных приоритетов сейчас является укрепление межнационального согласия, сохранение самобытной многонациональной культуры России. «Речь идёт об исторических, гуманитарных, цивилизационных основах нашей государственности, о национальной безопасности и единстве России. И это прямо закреплено в Стратегии государственной национальной политики страны», - отметил руководитель области.

«В Самарской области накоплен бесценный опыт межнациональной дружбы, реализации совместных проектов и инициатив. Однако окружающий нас мир постоянно меняется, поэтому национальная сфера, контроль над происходящими в ней процессами требует постоянной, каждодневной работы. Как отмечал наш национальный лидер, Президент страны Владимир Владимирович Путин, «внимание к вопросам реализации национальной политики, особенно на местах, должно быть пристальным и постоянным, а действия – максимально деликатными, тактичными, корректными», - сказал Губернатор.

Существующая в регионе структура, по словам Главы региона, позволяет успешно решать поставленные задачи. В Самарской области зарегистрированы более 120 национальных общественных объединений (в том числе 40 национальных культурных автономий), действуют 695 религиозных организаций, работают СМИ, школы, творческие коллективы. «Работает уникальный в масштабах всей страны этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов», за что отдельно благодарю всех присутствующих, особенно тех людей, которые стояли у истоков создания этого парка. Действует региональный Совет по межнациональным отношениям, «Дом дружбы народов», - добавил Губернатор.

Огромная роль в реализации Стратегии государственной национальной политики, по словам Дмитрия Азарова, принадлежит институтам гражданского общества. Деятельность этих общественных структур призвана усилить и активизировать работу по сохранению культурного многообразия, укреплению межнационального мира и согласия. Институты гражданского общества сегодня охватывают буквально все сферы общественной жизни региона, в области зарегистрировано более 4500 некоммерческих организаций (НКО). Эта система открывает возможности для реализации различных гражданских инициатив.

«Мы еще раз получили этому подтверждение благодаря мнению экспертов, собравшихся на самарской земле на форум Общественной палаты Российской Федерации «Сообщество», - рассказал Губернатор. -Совершенно очевидно, что добиться результата мы можем, если будем действовать максимально согласованно, в едином ключе. Не сомневаюсь, что только наши слаженные действия, активная позиция лидеров национальных общин региона помогут решить стоящие перед нами задачи. Для этого у нас есть все необходимое: добрая воля, согласие, взаимопонимание, огромное желание сохранить межнациональный и межконфессиональный мир на нашей земле», - выразил уверенность Глава региона.

Дмитрий Азаров добавил: главной задачей сегодня остается Победа в противостоянии с коллективным Западом.

«Участие региональных национальных общественных организаций в оказании помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, а также жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, помощь семьям военнослужащих – важное и необходимое условие успешного решения этой задачи. Уверен, объединившись вокруг нашего национального лидера, Президента страны Владимира Владимировича Путина, помогая нашей армии, мы преодолеем любые трудности и обязательно победим. Наша сила – в единстве, в правде, в любви к Родине, к нашему общему дому – великой России», - подчеркнул Глава региона.

Вице-губернатор – руководитель департамента внутренней политики Самарской области Дмитрий Кочергин доложил о реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в Самарской области. Он отметил, что в регионе проводится системная работа по профилактике экстремизма, напряженности и конфликтов на национальной и религиозной почве, уделяется всестороннее внимание деятельности региональных национально-культурных общественных объединений. Дмитрий Кочергин рассказал о взаимодействии и мерах государственной поддержки национальных общественных объединений, НКО, в реализации совместных культурно-просветительских проектов, направленных на укрепление единства российской нации, этнокультурное развитие народов, проживающих в регионе, а также социальную и культурную адаптацию иностранных граждан в Самарской области. Непрерывно ведется консультативная работа с лидерами диаспор и руководителями национальных культурных объединений.

На заседании Совета по межнациональным отношениям Губернатор дал старт обсуждению вопроса подготовки к празднованию 175-летия Самарской губернии - юбилея, который область будет отмечать в январе 2026 года. Руководитель области отметил, что старт обсуждения этого вопроса закономерно дан именно на этой встрече, ведь братское отношение между народами, населяющими нашу страну и Самарскую область, – залог единства и консолидации всего общества. «Это знаменательный юбилей. И мы сегодня должны строить планы, чтобы отметить его с любовью, гордостью за нашу родную землю. Считаю, что стержнем этого праздника должна стать идея единения народов, проживающих на самарской земле, и неотделимости их судьбы от судьбы нашей Родины», - выразил мнение руководитель области.

Как отметила в своем докладе министр культуры Самарской области Ирина Калягина, юбилей - это прекрасный повод вспомнить славную историю нашего региона, рассказать о достижениях области, людях, которые внесли вклад в становление и развитие губернии.

Она предложила начать подготовку к празднованию 175-летия губернии с создания организационного комитета - в срок до 1 ноября. До 1 марта 2024-го, отметила глава ведомства, необходимо сформировать план основных мероприятий, в числе которых - культурные, спортивные и массовые события, научные конференции и форумы, выставки. Познакомить с историей и достижениями региона больше жителей страны может и цикл мероприятий в Москве при поддержке Самарского землячества и департамента по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти.

Ирина Калягина предложила по аналогии с интерактивным музеем под открытым небом «Дорога истории - наша Победа», который был с успехом реализован в 2020 году на площади им. Куйбышева в Самаре к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, создать интерактивный музей по истории Самарской губернии.

«Считаем целесообразным заинтересованным ведомствам, организациям, некоммерческим организациям Самарской области при разработке проектов, посвященных юбилею, использовать возможности участия в различных конкурсах для получения грантовой поддержки, например, Фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив, а также ряда других фондов, для того чтобы мы уже к юбилейной дате вышли бы с реальными проектами, которые в том числе имели бы и серьезную финансовую поддержку», - сказала она.

Губернатор Дмитрий Азаров поддержал инициативу по формированию оргкомитета до 1 ноября. Его состав, отметил глава региона, необходимо сформировать ко Дню народного единства. «Главная мысль, главная идея юбилея - это единство нашего многонационального народа», - подчеркнул он.

При этом подготовить план основных мероприятий Губернатор поручил не к 1 марта 2024-го, а к 1 декабря 2023 года - в первую очередь, чтобы синхронизировать процессы формирования бюджета региона с учетом подготовки юбилейных мероприятий.

Соответствующее поручение адресовано Правительству Самарской области совместно с департаментом внутренней политики, главами муниципальных образований, общественными объединениями, общественной палатой Самарской области.

Особый акцент Глава региона сделал на учете инициатив жителей при подготовке юбилейных мероприятий. В частности, например, он предложил рассмотреть возможность дополнить положение по программе «Содействие», чтобы инициативы людей, связанные с юбилеем губернии, получили дополнительное внимание. Дмитрий Азаров указал на необходимость такой методологической работы и по другим программам: «Конечно же, необходимо учитывать это при обустройстве родной земли, при проведении мероприятий по формированию комфортной городской среды, комплексному развитию сельских территорий. В своей деятельности министерства культуры, туризма, в проекте «Содействие», - коллеги, давайте подумаем, возможно, нам нужно дополнить и наши положения о различных конкурсах и мероприятиях, методики – это комплексная работа».

Ряд мероприятий, подчеркнул Дмитрий Азаров, нужно проводить уже начиная с 2024 года. «Это должно быть значимо и заметно. Давайте сделаем по-настоящему достойный юбилей, и нам надо к нему достойно подготовиться», - отметил Губернатор.

Особое внимание в рамках заседания Совета уделили работе национальных общественных объединений по поддержке участников СВО, а также жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. С докладами о проводимой работе выступили председатель региональной общественной организации «Союз народов Самарской области», член общественной палаты Самарской области Ростислав Хугаев, президент Самарской региональной творческой общественной организации «ДУСЛЫК» («ДРУЖБА») Фахрутдин Канюкаев.

Так, Ростислав Хугаев рассказал о том, какую работу по поддержке военнослужащих ведут национально-культурные общественные объединения, в частности, Союз народов Самарской области. Это и отправка бойцам гуманитарной помощи, и закупка спецсредств, и оказание помощи в ремонте школы в Сватово. Он отметил, в Союзе народов Самарской области замечательные люди. «Когда мы решаем вопрос о гуманитарной помощи, все без исключения сразу же откликаются, работают», - сказал он.

Как рассказал Фахрутдин Канюкаев, недавно была отправлена седьмая машина с гуманитарной помощью воинам, сформированная при помощи их организации. Также участники «Дуслык» оказывают поддержку госпиталю в Луганской Народной Республике, направляют бойцам медикаменты. Площадка поддержки участников СВО была организована и на традиционном татарском празднике Сабантуй - все желающие могли написать бойцам письма с добрыми словами, дети делали рисунки, которые потом были направлены военнослужащим.

«Всесторонняя поддержка наших военнослужащих, добровольцев является настоящим искренним патриотизмом и любовью к родной земле. Хочу поблагодарить всех присутствующих и вас лично, Дмитрий Игоревич, за то, что помогаете бойцам на фронте, и прошу не останавливаться на достигнутом. Спасибо за многолетнее сотрудничество, поддержку и помощь в деятельности, направленной на сохранение культуры татарского народа и сохранение межнационального мира и согласия внутри региона. Мы понимаем, что наша сила в единстве, и мы едины вокруг нашего губернатора», - отметил президент организации «ДУСЛЫК».

Дмитрий Азаров подчеркнул: национальные общественные организации региона вносят сегодня серьезный вклад в поддержку военнослужащих - участников спецоперации и членов их семей. Губернатор поручил отметить региональными наградами по предложению участников Совета неравнодушных жителей области, которые «своим трудом помогают армии достичь цели по денацификации и демилитаризации Украины, защитить все, что дорого и свято».

Также Губернатор высказал предложение приурочить отправку в зону СВО очередной гуманитарной колонны от общественников ко Дню дружбы народов, который отмечается в регионе 12 сентября. «Давайте сделаем это сообща. Каждый внесет по мере сил свой вклад. Я также готов в этом поучаствовать», - отметил Глава региона.

На заседании Совета был поднят вопрос работы с молодежью в части противодействия распространению экстремистской идеологии. Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян доложил о том, какую деятельность в этом направлении ведут образовательные организации региона. Также на Совете обсуждались предложения по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений в Самарской области.

Глава региона также проинформировал участников заседания о ведущейся подготовке к подписанию соглашения о сотрудничестве между Мусульманской религиозной организацией высшего образования «Болгарская исламская академия» и автономной некоммерческой организацией высшего образования «Поволжская академия образования и искусств имени святителя Алексия» (Поволжский православный институт).

Предметом их сотрудничества станет межрелигиозное и межвузовское академическое взаимодействие в области сохранения традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, программы обмена, совместные научно-практические мероприятия. К воплощению в жизнь данной идеи уже подключился член Совета Федерации от Самарской области Фарит Мухаметшин. Предварительные договоренности уже достигнуты.

«Это также будет, вне всякого сомнения, содействовать укреплению межнационального, межконфессионального мира, синхронизировать наши усилия по духовному, нравственному воспитанию», - выразил уверенность Глава региона.

Фото: Дмитрий Бурлаков