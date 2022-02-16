На заседании облпрвительства обсудили налоговые льготы и обеспечение жильем детей-сирот

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В среду, 16 февраля, под председательством первого вице-губернатора Виктора Кудряшова состоялось заседание Правительства Самарской области. В нем приняли участие региональные министры, руководители ведомств, главы отдельных муниципальных образований. Участники заседания рассмотрели ряд вопросов, среди которых - обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, новые налоговые льготы, установление нового регионального стандарта стоимости услуг ЖКХ.

Члены областного кабмина одобрили решение по передаче полномочий по предоставлению детям-сиротам жилых помещений от министерства социально-демографической и семейной политики региона министерству строительства Самарской области.

«14 мая 2021 года вступило в силу постановление Правительства РФ №672, которым мероприятия по обеспечению жильем детей-сирот с 2021 года исключены из государственной программы РФ «Социальная поддержка граждан» и включены в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Таким образом, ответственным за реализацию мероприятия по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями на уровне РФ определено Министерство строительства и ЖКХ РФ», - пояснила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева.

В 40 субъектах РФ данные полномочия также были переданы на уровень региональных строительных ведомств. Ведение учета очередности предоставления жилья детям-сиротам остается за министерством социально-демографической и семейной политики. Виктор Кудряшов отметил преимущества этого решения.

«Это позволит нам не только приобретать жилье для данной категории граждан на вторичном рынке, но и более четко организовывать процесс строительства жилья. Особенно это важно для территорий, где наблюдается дефицит жилого фонда на вторичном рынке, нет интереса застройщиков к массовой застройке, - настроил ведомство на решение новых задач председатель областного Правительства. - У министерства строительства более тесное взаимодействие с застройщиками, они совместно с муниципальными образованиями могут договариваться о параметрах и стоимости жилья, обеспечивать заблаговременное заключение контрактов не только на текущий год, но и на длительную перспективу».

Виктор Кудряшов поручил региональным минсоцдему и минстрою отработать с депутатами Самарской губернской думы инициативу властей Тольятти о возможности приобретения жилья на вторичном рынке и последующего капитального ремонта с целью его передачи в дальнейшем детям-сиротам. Это дало бы муниципалитетам дополнительную возможность эффективно решать вопрос обеспечения этой категории льготников жильем.

На заседании Правительства было утверждено и направлено на рассмотрение в Думу решение о предоставлении новых налоговых льгот – пониженной ставке налога на прибыль и льготном режиме оплаты налога на имущество для индустриальных парков, осуществляющих деятельность в сфере агропрома.

«Законопроектом предусмотрена льготная налоговая ставка по налогу на прибыль: 13,5% в течение пяти лет начиная с первого периода начисления налога на прибыль и нулевая ставка по налогу на имущество с момента постановки нового имущества на учет», - доложил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Первый вице-губернатор также поручил представить предложения по разработке законопроекта о предоставлении льгот по налогу на имущество в отношении вновь вводимых объектов газового хозяйства, которые строятся в рамках поручения Президента по социальной газификации (догазификации) населенных пунктов.

«Сэкономленные средства будут являться источником для продолжения программы догазификации. Напомню, в течении этого и частично следующего года мы обеспечим возможность подключения к газоснабжению всех домовладений, которые расположены в газифицированных населенных пунктах. А к 2030 году мы должны полностью завершить газификацию региона, в том числе обеспечить газом негазифицированные населенные пункты, таких у нас осталось немного», - сообщил о планах областного Правительства Виктор Кудряшов.

О региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг доложила руководитель департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области Алена Гаршина. Этот норматив используют при расчете начисления субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. По словам Гаршиной, постановлением правительства Самарской области от 7 декабря 2021 года был изменен минимальный размер взноса на капитальный ремонт, в связи с чем региональный стандарт был пересчитан.

В соответствии с решением Правительства, его величина для жителей городского округа Самара (для собственников жилых помещений, которые обязаны вносить взносы на капитальный ремонт) теперь будет составлять 2750 рублей - для семьи из трех человек, аналогичный показатель в Тольятти - 2323 рубля.

Кроме того, по обращению администраций Самары, Жигулевска и сельского поселения Кошки в связи с пересмотром с 1 января 2022 года платы за наем помещений пересчитан регстандарт для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма.

«Мы оказываем меры социальной поддержки гражданам, основываясь на величине регионального стандарта и той доли, которую занимает плата за коммунальные услуги в доходах семей. В текущем году на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в областном бюджете предусмотрен 1 миллиард 244 миллиона рублей. Эта сумма ежегодно растет в соответствии с изменениями тарифов и регионального стандарта», - напомнил Виктор Кудряшов.

В завершение заседания участники одобрили решение о предоставлении бюджетного кредита Октябрьску в размере 26 миллионов рублей. Виктор Кудряшов отметил, что Октябрьск является одним из самых закредитованных муниципалитетов. Первый вице-губернатор рекомендовал главе города активнее работать с потенциальными инвесторами, шире использовать возможности поддержки предпринимателей, которые предлагает государство, региональные власти, и те дополнительные льготы, которые предоставляются Октябрьску как моногороду регионального значения: льготные ставки налогов на прибыль и имущество, бесплатное подключение к сетям, субсидии на создание новых рабочих мест и другие инструменты.

Первый вице-губернатор предложил создать на территории города промышленный парк – территорию, где инвесторы получают наилучшие условия для ведения бизнеса «под ключ»: оформленные земельные участки, инженерные сети, построенные за счет средств областного бюджета, развитую транспортную инфраструктуру, административную поддержку, налоговые льготы и преференции, а в ряде случаев – и готовые производственные здания. В Самарской области успешно работают и развиваются несколько промышленных парков.

«Объем налогов, которые перечислили в бюджет предприятия, работающие на территории индустриальных парков, уже в шесть раз больше наших вложений в их инфраструктуру. Это хороший результат. Давайте рассмотрим возможность регистрации индустриального парка на территории Октябрьска. У города много преимуществ: железнодорожный узел, близость к федеральным трассам, причальная стенка. Нужны дополнительные стимулы для инвесторов», - заключил Виктор Кудряшов.