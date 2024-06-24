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На заседании облправительства утверждено решение о переходе на новую систему оплаты за вывоз ТКО

24 июня 2024 16:22
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Новые тарифы для индивидуальных домов на территории городских округов начнут действовать с 1 сентября, для многоквартирных домов – с конца октября.

В понедельник, 24 июня, в ходе оперативного совещания регионального Правительства врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поручил подготовить нормативно-правовые акты по изменению системы оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Новые тарифы для индивидуальных домов на территории городских округов начнут действовать с 1 сентября, для многоквартирных домов – с конца октября.

В настоящее время в городах Самарской области плата за вывоз ТКО начисляется из расчета квадратных метров жилья, а в сельских территориях – исходя из количества проживающих в доме людей.  В субботу, 22 июня, в ходе рабочей поездки в Кинельский район врио губернатора Вячеслав Федорищев с учетом многочисленных к нему обращений жителей объявил о решении по пересмотру тарифов. В городских округах расчет будет проводиться исходя из количества проживающих людей, а не квадратных метров жилья.

«Мы пересматриваем подходы к тарифообразованию в системе обращения с твердыми коммунальными отходами. Это решение принято. Сегодня оно будет протокольно утверждено. Тарифы – это важная часть, но надо понимать, что это только первый шаг, который касается людей с точки зрения платежек, — сказал Вячеслав Федорищев на оперативном совещании Правительства. —  Как собирается мусор, где он складируется, в каком виде находятся контейнерные площадки, как мусор перевозится, инфраструктура – это все предмет для очень серьезной работы. Мы эту работу уже начали и будем ее усилять. Самое главное, что мы должны предлагать такие решения, которые позволят радикально изменить внешний вид, облик, суть этого важнейшего вопроса».

Вячеслав Федорищев поручил департаменту ценового и тарифного регулирования Самарской разработать нормативно-правовой акт, который устанавливает оплату услуги по обращению с ТКО на территории городских округов Самарской области в индивидуальных жилых домах из расчета на 1 человека.

«В платежках люди должны увидеть это с 1 сентября. Я знаю, что есть НПА, которые проходят соответствующее регулирование. Коллеги, я уже сказал, и повторю: 1 сентября люди должны увидеть в платежке. Работайте, — сказал врио губернатора Самарской области. — Если есть вопросы, требующие моего вмешательства, если необходимо межведомственное согласование с федеральными структурами, пожалуйста, можно рассмотреть их здесь на оперативном совещании, или далее в нашей работе. Выполняйте».

Глава Самарской области также поручил министерству социально-демографической и семейной политики региона проработать вопрос предоставления дополнительных мер поддержки многодетным семьям при оплате услуги за вывоз ТКО по новым тарифам.

«В многодетных семьях много членов семьи, деток. Здесь мы подставим плечо. Мы сейчас просчитываем, чтобы переход на этот метод тарифообразования не сказался на тех категориях жителей, которые требуют поддержки и особого внимания. В течение недели сделайте расчеты, мне представьте, будем их немедленно утверждать. Здесь нет дискуссии – решение принято», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Как сообщил врио губернатора, с конца октября новый тариф за вывоз ТКО, из расчета из числа проживающих, должен быть принят и для многоквартирных домов в городских округах.

«Здесь сложнее, расчет серьезный, шашкой махать не будем. Но решение   принято. Давайте нашу работу построим таким образом, чтобы максимально быстро и правильно с точки зрения всех подходов этот вопрос решить», — отметил Вячеслав Федорищев.

   

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

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