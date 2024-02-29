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На Всемирный фестиваль молодёжи отправились участники и волонтеры из Самарской области

29 февраля 2024 10:36
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На Всемирный фестиваль молодёжи отправились участники и волонтеры из Самарской области
Волонтеры «Единой России» и активисты «Молодой гвардии» вошли в состав добровольческой команды от 63-его региона, есть они и среди участников фестиваля.
 

Арсений Ганин, Виктория Замятина, Кристина Майорова и Алиса Суркова из Самары представят самарский регион на Всероссийском фестивале молодёжи, который пройдёт на федеральной территории Сириус  с 1 по 7 марта.

Ребята готовы не только принять участие в масштабном мероприятии, но и внести свой вклад в создание незабываемой атмосферы праздника: они будут задействованы в качестве team-лидеров, в управлении потоками, сопровождении СМИ и на других локациях.

«Мы подали заявки ещё в начале октября, прошли отбор. На обучении познакомились с концепцией фестиваля, узнали о необходимых компетенциях, которыми должен обладать волонтёр мероприятия, научились проводить интервью с потенциальными волонтёрами фестиваля. Готовы приступить к работе», - рассказали волонтеры.

Амбассадорами фестиваля среди земляков станут Виктория и Кристина.

«Мы будем рассказывать обо всем, что будет происходить на Фестивале, о  тех событиях и мероприятиях, в которых будем участвовать. Наша первоочередная задача - помочь всем участникам фестиваля в адаптации, привыкнуть к новой среде и обстановке в рамках Города молодёжи мира, ориентировать по событиям Фестиваля.  Ну и конечно, будем работать над тем, чтобы обмен идеями и опытом стал максимально эффективным, несмотря на  языковый барьер», - рассказала студентка из Самары, руководитель штаба «Молодой гвардии» в Советском районе областной столицы Кристина Майорова.

Важная роль в создании атмосферы фестиваля  и его медиасобытий отводиться социальным сетям. Фактически ребята становятся инфлюэнсерами ВФМ, рассказывая в своих микро-блогах и пабликах ровесникам и пользователям сети о том, в чем участвуют.  

«Миссия фестиваля - это укрепить образ России как открытого государства. Мы готовы рассказать всему миру о наших главных  человеческих ценностях: единстве, равноправии, справедливости, взаимопомощи, командной работе и милосердии, и хотим, чтобы молодые люди со всего мира смогли приобщиться к искреннему и прямому диалогу об общем настоящем и будущем человечества в самых разных сферах — от науки и образования до бизнеса и культуры», - рассказала Виктория Замятина.

По итогам отбора в составе региональной делегации 180 человек – это активисты и представители молодёжных организаций по самым разным направлениям деятельности, а на фестивальных площадках будут работать еще 90 волонтеров из Самарской области, среди которых и представители «Единой России». Всего волонтёрский корпус фестиваля  насчитывает пять тысяч человек.

Напомним, что Всемирный фестиваль молодёжи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус. В нем примут участие 20 тысяч молодых лидеров из 188 стран. После фестиваля иностранные участники отправятся в 30 субъектов страны, а также посетят выставку «Россия» на ВДНХ.

Теги: Единая Россия

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