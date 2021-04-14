На Украине Зеленскому пригрозили импичментом из-за «интересных документов» о гражданстве украинского лидера

187

Бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Нескоромный заявил, что в его распоряжении находятся «интересные документы» о гражданстве украинского лидера Владимира Зеленского, которые могут привести главу государства к отставке, передают "Известия".

«Коллеги поделились интересными документами о гражданстве нашего президента», — написал Нескоромный в своем Telegram-канале в среду, 14 апреля.

Помимо этого он отметил, что после обнародования таких материалов «должна немедленно начаться процедура импичмента». По его словам, он готов предоставить сведения «заинтересованным патриотическим политическим силам».

Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Serg Glovny/"Известия"