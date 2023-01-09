На самарскую землю приземлился второй борт с военнослужащими из ростовского госпиталя

238

В воскресенье, 8 января, в Самарскую область прибыл второй спецборт Министерства обороны. Он доставил военнослужащих, которые были ранены при ударе по Макеевке и проходили лечение в ростовском госпитале.

Договоренность о переводе военных на родную землю была достигнута Губернатором Дмитрием Азаровым.

Как и первый борт 6 января, Глава региона встречал бойцов лично. Он отметил четкую координацию действий с Министерством обороны, которая позволила в кратчайшие сроки решить вопрос о переводе бойцов в наш регион.

«Благодаря четкому взаимодействию с Министерством обороны сегодня второй борт военнослужащих прибыл из ростовского госпиталя сюда, на самарскую землю. Дальше лечение и реабилитация бойцов будет проходить в самарском госпитале. Я выражаю искреннюю благодарность Министерству обороны за оперативное решение вопроса доставки военнослужащих из Ростовской области сюда, на самарскую землю. Для всех парней это очень важно. Важно это и для родных и близких, которые уже завтра смогут обнять своих защитников, такая возможность будет предоставлена», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор рассказал, что в госпитале Ростова-на-Дону еще остаётся на лечении 15 военнослужащих из Самарской области.

«Доставлены туда, в том числе, наши бойцы, которые до этого были в городской больнице Макеевки. Все они сегодня уже в ростовском госпитале. И по мере того, как врачи дадут возможность транспортировки, мы постараемся также доставить их сюда, на самарскую землю. Часть военнослужащих уже размещены в специализированных госпиталях Министерства обороны в Москве и Санкт-Петербурге и также получают качественное лечение. Безусловно, мы самым внимательным образом продолжим работу с медицинскими учреждениями Министерства обороны, сопроводим каждого бойца до их полного восстановления, до полной реабилитации. Все условия для этого созданы», - отметил Дмитрий Азаров.

Ранее в воскресенье Глава региона провел совещание, на котором были скоординированы усилия органов региональной и федеральной власти, муниципалитетов, Министерства обороны. «В первую очередь, это координация усилий по лечению раненых бойцов, оказание помощи семьям военнослужащих, - подчеркнул Губернатор. - Конечно, особое внимание - к семьям погибших военнослужащих. Вся необходимая помощь будет оказана как на федеральном уровне, так и на уровне региональном, местном. Мы рядом с семьями наших защитников».

Особое внимание - военнослужащим подразделения, которые сегодня в строю. «Прилагаем все усилия, как это и планировалось раньше при моем посещении ДНР, что они будут выведены «за ленточку» и пройдут восстановление боеспособности части. Эта работа продолжится»,- резюмировал Губернатор.

Фото: Андрей Савельев