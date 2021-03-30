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На предварительном голосовании «Единой России» за первые две недели зарегистрировано больше 400 кандидатов

30 марта 2021 17:34
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Процедура пройдет в большинстве регионов страны только в режиме онлайн.

За две недели заявления на участие в предварительном голосовании «Единой России» подал 641 человек, более 500 комплектов документов рассмотрели региональные оргкомитеты процедуры.

«По количеству предварительных заявок у нас есть лидеры. Это Московская область — 81 человек, Москва — 60, Краснодарский край — 52», — рассказал председатель федерального оргкомитета, сенатор Александр Карелин на заседании 30 марта.

Отказ в регистрации получили 95 человек. Семь из них после устранения недостатков повторно подали документы в оргкомитет и стали кандидатами. Основными причинами для отказа стали неполные пакеты документов, попытка выдвинуться сразу по нескольким одномандатным округам или предоставление недостоверной информации. Кроме того, у некоторых из кандидатов оказались непогашенные судимости или иностранные финансовые активы.

Большинство желающих принять участие в процедуре подавали заявки онлайн на сайте pg.er.ru. Здесь опубликована вся информация об оргкомитетах, данные о кандидатах размещаются в личных кабинетах и доступны для пользователей.

На этом же сайте пройдет и само голосование — избиратели должны будут пройти верификацию через «Госуслуги». При этом больше половины регионов проведут процедуру полностью онлайн. Такой порядок выбрали, к примеру, Забайкальский край, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Новосибирская, Орловская, Архангельская области.

Еще 42 субъекта РФ дадут возможность людям проголосовать в том числе и очно на счетных (избирательных) участках. В частности, это Башкирия, Севастополь, Калмыкия, Владимирская, Псковская, Московская области и др.

«Единая Россия» обеспечит полную анонимность, чистоту и прозрачность подсчета голосов. За ходом процедуры смогут наблюдать все желающие — блокчейн опубликуют на старте голосования. Информация будет зашифрована, а электронный ключ к результатам разделят между представителями общественности. Предполагается, что после того, как голосование закончится, каждый избиратель сможет проверить свой бюллетень и убедиться, что он сохранен именно в том виде, в котором был отправлен.

В Самарской области документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» подали несколько десятков человек. Кроме того, своих представителей выдвинули ряд общественных организаций и трудовых коллективов региона. Так, 29 марта волонтеры Тольятти публично поддержали кандидатуру Ирины Долгополовой, активиста добровольческого движения. Ирине 21 год, и она может стать одним из самых молодых депутатов Госдумы ФС РФ. Ранее своих участников предложили коллективы крупнейших предприятий области. "АВТОВАЗ" -  профсоюзных активистов Елену Сазонову и Андрея Игнатьева, АО «Тяжмаш» - директора предприятия Андрея Трифонова. Глава региона, секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров поддержал участие в предварительном голосовании таких ярких лидеров.

Напомним, регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. Сама процедура пройдет с 24 по 30 мая. Голосование будет организовано по максимально открытой модели, участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели. Итоги предварительного голосования подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» утвердит Съезд, передает пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".

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Комментарии

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