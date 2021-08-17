На площадке штаба общественной поддержки «Единой России» приняли «Цифровой манифест»

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Документ станет базой для формирования комплекса мер по внедрению ИТ-решений в повседневную жизнь каждого россиянина. Цифровизация должна опираться на три главных принципа — безопасность, свободу, развитие. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн во время стратегической сессии «Цифровое будущее России». Она прошла 17 августа в штабе общественной поддержки партии.

«Государство должно создать условия для равного доступа к цифровым сервисам и гарантировать соблюдение прав человека в интернете и законов РФ всеми участниками процесса. И, конечно, обеспечить полную безопасность и гарантировать соблюдение конституционных норм, в том числе конфиденциальность персональных данных. И развитие: страны, цифровых технологий, общества», — отметил Александр Хинштейн.

Для эффективной цифровизации жизни люди должны быть к ней готовы: уметь работать в электронной среде, знать об основных ИТ-платформах, разбираться в технологиях и т. д. Особенно важно это для педагогов, задача которых - передать свои знания другим, отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. По ее словам, для подготовки учителей надо разработать курсы повышения квалификации.

«Очевидная польза: доступ к самым качественным материалам и контакт с ведущими педагогами. Это выравнивает шансы и обеспечивает доступ ребят из каждой школы каждого региона к ведущим педагогам — при условии мотивации и нашего сопровождения детей. Надо, чтобы и сами учителя освоили «цифру», научились передавать свой опыт и знания максимально эффективно. Программы должны быть доступны и бесплатны для всех педагогов», — сказала Елена Шмелева. Одновременно с этим нужен обязательный курс уроков по кибербезопасности для детей, в том числе – дошкольников, считает она.

Озвученную на стратсессии «Единой России» идею поддержали в педагогическом сообществе. Директор самарской гимназии №3 Светлана Ильина рассказала: не понаслышке знает о том, как люди жалуются на задваивание отчетности, на заполнение и бумажных, и электронных журналов.

«Полная цифровизация школьной отчётности позволит освободить учительское время для подготовки к урокам, проверки детских работ. Отрадно, что в Самарской области уже достаточно давно все школы перешли на электронные классные журналы. Автоматизированная система управления РСО работает отлично. И искренне радуюсь за коллег из регионов, которые смогут использовать современные возможности и на себе ощутить «облегчение» от ненужного дублирования документов», - отметила Светлана Ильина.

При активном внедрении цифровых технологий в образовательную систему важно не «перегнуть палку», подчеркнула Уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Дистанционный формат не должен и не сможет заменить традиционный - система образования предусматривает не только обучение, но и воспитание. Она заверила, что в этом году учеба в школах начнется 1 сентября в традиционном формате. В целом, по ее словам, с внедрением дистанционных технологий обучения не следует торопиться, прежде всего, из-за проблем с обеспеченностью всех школьников интернетом и техническими средствами для учебы.

«Например, в Забайкальском крае доступ к Сети отсутствует в 58 населенных пунктах, в Псковской области около 20% обучающихся, проживающих в семьях, в том числе в сельской местности, в домашних условиях не имеют качественного компьютерного оборудования и доступа к высокоскоростному интернету», — рассказала Анна Кузнецова, отметив, что при этом дистанционный формат помогает решить проблему с доступностью образования, в том числе при домашнем обучении.

Вопрос расширения доступа к современным ИТ-сервисам и технологиям особенно остро стоит в небольших населенных пунктах, отметил президент «Ростелекома», сопредседатель Рабочей группы Генсовета «Единой России» по доступности и качеству коммуникаций с гражданами Михаил Осеевский. Этот момент он предложил зафиксировать в народной программе партии.

«Подключая небольшие населенные пункты, мы должны научить жителей этих поселков пользоваться всеми современными цифровыми продуктами. Особенно с учетом того, что там живет пожилое поколение. Обучение не только школьников или студентов, но и старшего поколения очень важно. Такой опыт есть и в нашей компании, есть программы с Пенсионным фондом. Я бы его обозначил в качестве одного из приоритетов на среднесрочную перспективу», — сказал Михаил Осеевский.

С учетом повсеместного проникновения ИТ, «Цифровой манифест» «Единой России» поможет сформировать единые для всей страны принципы и приоритеты цифровизации, подчеркнул министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Он также предложил включить в документ вопросы, касающиеся медицины, а также господдержки освоения цифровых профессий.

«Государство должно помогать это делать, начиная со школы, и далее в вузах. И даже те, кто получил высшее образование, должны иметь возможность освоить цифровую профессию с помощью и при поддержке государства», — сказал он, отметив, что любые инфраструктурные инвестиции должны изначально включать в себя необходимые расходы на интеллектуальную ИТ-составляющую.

Напомним, стратегическая сессия «Цифровое будущее России» по обсуждению направлений народной программы «Единой России» прошла 17 августа в штабе общественной поддержки партии. В дискуссии приняли участие депутаты Госдумы, представители Минцифры, эксперты, общественники, передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

Фото: пресс-служба реготделения партии "ЕР"