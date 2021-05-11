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На оперативном совещании рассмотрели оперативную обстановку на территории области

11 мая 2021 20:20
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По поручению губернатора проверки соблюдения мер безопасности пройдут в школах, детских садах, вузах и ссузах региона, а также учреждениях допобразования.

В первый день короткой рабочей недели, 11 мая 2021 года, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел традиционное оперативное совещание, в котором приняли участие члены Правительства, руководители ведомств региона, главы крупнейших муниципалитетов.

Оперативное совещание началось с минуты молчания в связи с трагическими событиями  в Казани. Утром 11 мая в одной из казанских школ произошла стрельба. По предварительным данным, туда зашли двое неизвестных с оружием и открыли огонь. Они убили несколько восьмиклассников и  учителя. Более десяти детей получили ранения. 

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил министерству образования и науки Самарской области совместно с главами муниципальных образований, а также ректорам вузов провести комплексную проверку соблюдения мер безопасности в образовательных организациях области. По поручению губернатора проверки соблюдения мер безопасности пройдут в школах, детских садах, вузах и ссузах региона, а также учреждениях дополнительного образования.

Подобные проверки также пройдут во всех учреждениях социальной сферы и местах массового пребывания граждан. Все уполномоченные ведомства проведут совместные тренировки по реагированию на террористические угрозы. 

«Эта страшная трагедия - повод ещё раз задуматься о тех мерах безопасности, которые мы применяем в наших образовательных учреждениях, - подчеркнул первый вице-губернатор. - Необходимость проверок касается не только учреждений  образования, но и всех учреждений социальной сферы, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, центров занятости, всех мест, где собираются люди. Мы обязательно должны провести на этих объектах проверки и тренировки на предмет реагирования в подобных ситуациях». 

В рамках повестки на оперативном совещании рассмотрели оперативную обстановку на территории области. 

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, на территории региона в период с 4 по 11 мая не произошло чрезвычайных ситуаций. Вместе с тем, в регионе остается достаточно тяжелой пожароопасная обстановка. С начала пожароопасного сезона - 15 апреля - в регионе произошло 1452 природных пожара. Для примера, за аналогичный период прошлого года произошло 923 пожара. Одна из наиболее частых причин – неконтролируемый сельскохозяйственный пал сухой травы.

Первый вице-губернатор акцентировал внимание участников совещания на ситуации в Омской области, где произошел крупный пожар. 6 мая в деревне Каракуль огонь уничтожил 14 жилых домов, магазин и еще 10 строений, 5 единиц техники, а также другое имущество жителей села.

Председатель областного Правительства напомнил, что во всех муниципалитетах Самарской области установлен четвертый класс пожарной опасности и поручил департаменту общественной безопасности до конца недели проанализировать исполнение в муниципалитетах планов противопожарных мероприятий. 

Участники заседания обсудили статус исполнения нацпроектов на территории Самарской области. В текущем году на реализацию  мероприятий в рамках нацпроекта запланирован 61 млрд рублей,  59 млрд уже поступили в регион. Кассовое освоение средств на текущую дату уже составило 37% от плана. 

Подробнее члены областного кабинета министров остановились на нацпроектах «Международная кооперация и экспорт» и «Цифровая экономика». 

По данным врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгения Афанасьева, финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году составляет 228,8 млн. рублей. 

 Важнейшая составляющая нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» -мелиорация земель. В 2021 году на территории региона мелиорацию планируют провести на территории более 2 тыс. га, и, таким образом, превысить плановые показатели нацпроекта (1848 га). Виктор Кудряшов поручил областному минсельхозу  заранее начинать  готовить документы на будущий год, с тем чтобы привлечь дополнительное финансирование. 

«У нас благодаря нацпроекту впервые за много лет очень активно финансируются мелиоративные мероприятия. Нам доверяют в министерстве сельского хозяйства РФ, поскольку мы выполняем все взятые на себя обязательства. Есть предложения по дополнительному финансированию, и мы обязательно должны эти ресурсы привлечь», - подчеркнул Виктор Кудряшов. 

В комплекс мероприятий нацпроекта входит также стимулирование увеличения объема производства масличных культур и выставочная деятельность. Все эти мероприятия  пройдут без сбоев – уверены в министерстве. 

 Важнейшим показателем нацпроекта является экспорт сельскохозяйственной продукции. В этом году в планах региона экспортировать товаров на общую сумму 225 млн долларов США. По данным на начало мая, предприятия АПК региона уже отгрузили за рубеж продукцию на 79,9 млн долларов.

Теги: оперативная обстановка совещание

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